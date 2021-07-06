بحضور الوالي “امهيدية”.. لجنة النموذج التنموي تقدم خلاصات تقريرها بطنجة

هبة بريس- مكتب طنجة

عقدت اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، اليوم الثلاثاء بمدينة طنجة، لقاء تواصليا، قدمت خلاله أبرز نتائج وخلاصات تقريرها العام للفاعلين الترابيين والاقتصاديين على صعيد جهة طنجة-تطوان-الحسيمة.

ويأتي هذا اللقاء الذي يعتبر التاسع ضمن سلسلة اللقاءات الجهوية، الذي حضره الوالي محمد امهيدية وعمال عمالات وأقاليم الجهة، والمنتخبين وعدد من المسؤولين بمختلف القطاعات، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الهادفة إلى توسيع المشاركة لشرح خلاصات وتوصيات التقرير لدى المواطنين والفاعلين المحليين بجميع جهات المملكة.

وأبرز والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، السيد محمد امهيدية، في كلمة بالمناسبة، أن اللقاء يندرج ضمن عملية واسعة لشرح وتحسيس الفاعلين والمواطنين بضرورة تملك استنتاجات وخلاصات التقرير، مبرزا أن هذا الأخير جاء تتويجا لمسلسل طويل من التفكير والتفاعل بين اللجنة الخاصة والقوى الحية بالمغرب والفاعلين والمواطنين ما مكن من تسطير المحاور الأساسية للنموذج التنموي.

وأضاف الوالي امهيدية، أن مثل هذه اللقاءات تتيح توضيح دور الجهة في تنفيذ خلاصات التقرير وترجمتها على أرض الواقع، من أجل تنزيل الرؤية الملكية الرامية لتخويل المواطنين المكانة التي يستحقونها، وإعادة الثقة إليهم وضمان انخراطهم بكل حماس ومسؤولية في بناء مغرب الحداثة والعدالة المجالية.

وأشار الوالي، إلى أن جهة طنجة-تطوان-الحسيمة شهدت دينامية حقيقية خلال السنوات الأخيرة بفضل المشاريع المهيكلة التي أشرف الملك محمد السادس على إطلاقها، ما مكن من رفع وتيرة النمو وخلق فرص الشغل وتقليص البطالة. مؤكدا على ضرورة انخراط مختلف الفاعلين في تنزيل مخرجات النموذج التنموي الجديد، كما جاء في خطاب جلالة الملك محمد السادس نصره الله، في خطاب العرش 2019.

من جانبها، نوهت رئيسة مجلس الجهة، فاطمة الحساني “بالتشخيص الدقيق الذي قدمته اللجنة للوضعية الراهنة للتنمية ببلادنا، سيما فيما يتعلق بالجوانب المرتبطة بورش الجهوية المتقدمة والمواضيع ذات الصلة به، كاللامركزية واللاتمركز الإداريين، والتعاقد والشراكة بين المؤسسات الترابية والدولة.”.

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