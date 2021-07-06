المكسيك.. عرض منزل “امبراطور المخدرات” إل تشابو للسحب بالقرعة

هبة بريس-وكالات

قررت الحكومة المكسيكية عرض منزل مهرب المخدرات خواكين غوزمان الشهير باسم “إل تشابو” للقرعة، بحيث يفوز به شخص عشوائي بين المشاركين في السحب.

وكان المنزل الواقع في منطقة كولياكان، في ولاية ساينالوا، شهد هروباً درامياً لإمبراطور المخدرات الذي لجأ إلى مأوى الأعاصير أثناء محاولة الشرطة اعتقاله.

ويبلغ سعر المنزل المكون من غرفتي نوم نحو 184 ألف دولار.

وينفذ إل تشابو زعيم عصابة تجارة المخدرات في ساينالوا عقوبة سجن مدى الحياة في الولايات المتحدة.

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