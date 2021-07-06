هولندا.. “مافيا” تطلق النار على الصحافي “بيتر ديفريس” وترديه قتيلا

هبة بريس- وكالات

أفادت وسائل اعلام هولندية اليوم الثلاثاء 06 يوليوز، أن الصحفي “بيتر دي فريس” تعرض لاطلاق النار في رأسه من قبل مسلح مجهول حيث سقط قتيلا على الفور.

وذكرت صحيفة “هيت بارول” أن الصحافي الملقب “بمراسل الجرائم الهولندي” أصيب برصاصة وبجروح خطيرة في أحد شوارع أمستردام ، مضيفة أنه نُقل إلى المستشفى.

وقال بيان الشرطة “أصيب رجل للتو في لانج لايدسدوارسترات” في إشارة إلى شارع بالقرب من أحد أكبر الساحات العامة في المدينة. “تم استدعاء العديد من خدمات الطوارئ والشرطة تبحث عن المشتبه بهم أو المشتبه بهم”.

الصحافي ديفريس” هو أحد المشاهير في هولندا ، اشتهر بعمله الاستقصائي بعد اختطاف عام 1983 لقطب البيرة فريدي هاينكن. أصبح معروفًا في الولايات المتحدة لعمله في التحقيق في اختفاء المراهقة ناتالي هولواي في عام 2006.

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