“احتجاجا على غياب موكلهم”.. دفاع الريسوني ينسحب من جلسة محاكمته

هبة بريس- الرباط

قرر أعضاء هيئة دفاع الصحافي سليمان الريسوني، الانسحاب جلسة محاكمته التي تجري أطوارها بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، بسبب “انعدام أدنى شرط من شروط المحاكمة، وهو إحضار سليمان الريسوني”.

وقال دفاع الريسوني على لسان المحامية سعاد براهمة: “لن يسجل علينا التاريخ أننا شاركنا في جريمة في حق موكلنا، وأننا استمرينا في محاكمته في غيابه، وأن نشارك في كذبة تروجها إدارة السجن والنيابة العامة والمتعلقة بأن سليمان هو من يرفض الحضور، وهذا مخالف للحقيقة، وسنستمر في مؤازرة سليمان ولكن حين يتحقق شرط إحضاره للمحكمة”.

وكانت خلود المختاري زوجة الصحافي قد أكدت بأن الريسوني راسل النيابة العامة وإدارة السجن من أجل الحضور إلى المحاكمة، لكنه لم يتلق أي جواب، في حين أكد دفاعه خلال الجلسة أنه “مسلوب الإرادة، ويصر على حضور محاكمته.” بحسب وصفها.

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