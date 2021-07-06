مجلس عبد النباوي“ يعزل قاضيين ويتخذ عقوبات في حق 13 آخرين
هبة بريس – الرباط
أصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، في إطار دورته الأوبى لسنة 2021، مقررات تأديبية في حق خمسة عشر قاضيا تمت إحالتهم الى المجلس، من بينها عزل قاضيين.
وأفاد بلاغ صحفي توصلت جريدة ”هبة بريس“ بنسخة منه، أنه صدرت المقررات المذكورة بعد استيفاء جميع اجراءات المسطرة التأديبية، وفي احترام تام للضمانات القانونية، وباستحضار المقاربة التأطير والتوجيهية التي اعتمدها المجلس كمنهجية عمل في هذا الطار.
وأضاف المجلس في بلاغه، أنه و بعد دراسة التقارير والوثائق المدرجة في الملفات دراسة معمقة وشاملة، والاستماع الى القضاة المعنيين، والمناقشة المستفيضة لهذه القضايا، قرر المجلس الأعلى للسلطة القضائية تبرئة قاضيين اثنين من المنسوب اليهما، واتخاذ عقوبات تأديبية في حق ثلاثة عشر قاضياً.
وجاءت العقوبات كما هو مبين في الجدول التالي :
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5 تعليقات
الخبر ناقص. ما سياق القرار؟ و ماذا ارتكب هؤلاء القضات.
هذه الاجرتءات تثلج الصدر وتجعل المواطن يثيق بالعدالة فشكرا لاسرة العدالة الساهرة على تحقيق الحق وابطال الباطل
في انتظار المزيد من الإجراءات التي ينتظرنا المواطن وخاصة في بعض المحاكم الابتدائية فالحمد لله بدانا نشعر بالامان في بعض قرارات بعض القضاة وهذا ما بدأ يتداوله بعض أصحاب البدلة السوداء وخاصة في محاكمة الاستاذ المديني….مع تحياتي للكثير من القضاة اصحاب النزاهة
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:قاضي في الجنة وقاضيان في النار.اجمع ماشئت ستذهب كما جئت.جئت عاريا ستذهب عاريا.لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
نحن ضحايا الوكيل العام السابق بورزاز اب نطالب بمحاسبته على الضلم الدي الحقه بنا بالرشيدية ورزازات وتتغير زاكورة حيت اعتقل مواطنين بقضايا مفبركة ومحاضر مزورة وما زالوا يعانون من ضلمه وعوض محاسبته تم تعيينه مستشار بمراكش ومؤخرا أحيا على التقاعد اين المحاسبة اين ربط المسئولية بالمحاسبة يجب محاسبة جميع الفاسدين وفي جميع القطاعات بدءا بالوكيل العالم السابق بورزاز ات اب