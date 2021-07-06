مجلس عبد النباوي“ يعزل قاضيين ويتخذ عقوبات في حق 13 آخرين

2021-07-06 / 7:27 مساءً
5

هبة بريس – الرباط

أصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، في إطار دورته الأوبى لسنة 2021، مقررات تأديبية في حق خمسة عشر قاضيا تمت إحالتهم الى المجلس، من بينها عزل قاضيين.

وأفاد بلاغ صحفي توصلت جريدة ”هبة بريس“ بنسخة منه، أنه صدرت المقررات المذكورة بعد استيفاء جميع اجراءات المسطرة التأديبية، وفي احترام تام للضمانات القانونية، وباستحضار المقاربة التأطير والتوجيهية التي اعتمدها المجلس كمنهجية عمل في هذا الطار.

وأضاف المجلس في بلاغه، أنه و بعد دراسة التقارير والوثائق المدرجة في الملفات دراسة معمقة وشاملة، والاستماع الى القضاة المعنيين، والمناقشة المستفيضة لهذه القضايا، قرر المجلس الأعلى للسلطة القضائية تبرئة قاضيين اثنين من المنسوب اليهما، واتخاذ عقوبات تأديبية في حق ثلاثة عشر قاضياً.

وجاءت العقوبات كما هو مبين في الجدول التالي :

ما رأيك؟
المجموع 6 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of السجن 3 سنوات لمُعقرل “الطرامواي” بالبيضاء

السجن 3 سنوات لمُعقرل “الطرامواي” بالبيضاء

2021-07-06 / 11:56 مساءً
Photo of المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في ضيافة الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء

المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب في ضيافة الهيئة…

2021-07-06 / 10:39 مساءً
Photo of الصحة العالمية: التوزيع العادل للقاحات هو السبيل للخروج من الجائحة

الصحة العالمية: التوزيع العادل للقاحات هو السبيل للخروج من…

2021-07-06 / 10:28 مساءً
Photo of طنجة.. عيد ميلاد “شيخ الطريقة الكركرية” يثير ضجة بمواقع التواصل الاجتماعي

طنجة.. عيد ميلاد “شيخ الطريقة الكركرية” يثير ضجة بمواقع…

2021-07-06 / 10:03 مساءً
Photo of الايسيسكو: إطلاق مشروع تصنيع لقاح كورونا بالمغرب ، إنجاز علمي وصناعي كبير

الايسيسكو: إطلاق مشروع تصنيع لقاح كورونا بالمغرب ، إنجاز…

2021-07-06 / 9:15 مساءً
Photo of 17 قتيلا و 2382 جريحا حصيلة حوادث السير بالمناطق الحضرية خلال الأسبوع الماضي

17 قتيلا و 2382 جريحا حصيلة حوادث السير بالمناطق…

2021-07-06 / 9:09 مساءً
Photo of “احتجاجا على غياب موكلهم”.. دفاع الريسوني ينسحب من جلسة محاكمته

“احتجاجا على غياب موكلهم”.. دفاع الريسوني ينسحب من جلسة…

2021-07-06 / 8:06 مساءً
Photo of شركة EPC MAROC ترد على مجموعة الصفريوي

شركة EPC MAROC ترد على مجموعة الصفريوي

2021-07-06 / 7:55 مساءً
Photo of باحث: المغرب يلج النادي المغلق لمنتجي لقاح كورونا

باحث: المغرب يلج النادي المغلق لمنتجي لقاح كورونا

2021-07-06 / 6:57 مساءً
Photo of مندوبية “التامك”: “هدف الريسوني من الاضراب عن الطعام هو دفع القضاء الى اطلاق سراحه”

مندوبية “التامك”: “هدف الريسوني من الاضراب عن الطعام هو…

2021-07-06 / 6:11 مساءً

‫5 تعليقات

  2. هذه الاجرتءات تثلج الصدر وتجعل المواطن يثيق بالعدالة فشكرا لاسرة العدالة الساهرة على تحقيق الحق وابطال الباطل

  3. في انتظار المزيد من الإجراءات التي ينتظرنا المواطن وخاصة في بعض المحاكم الابتدائية فالحمد لله بدانا نشعر بالامان في بعض قرارات بعض القضاة وهذا ما بدأ يتداوله بعض أصحاب البدلة السوداء وخاصة في محاكمة الاستاذ المديني….مع تحياتي للكثير من القضاة اصحاب النزاهة

  4. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:قاضي في الجنة وقاضيان في النار.اجمع ماشئت ستذهب كما جئت.جئت عاريا ستذهب عاريا.لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

  5. نحن ضحايا الوكيل العام السابق بورزاز اب نطالب بمحاسبته على الضلم الدي الحقه بنا بالرشيدية ورزازات وتتغير زاكورة حيت اعتقل مواطنين بقضايا مفبركة ومحاضر مزورة وما زالوا يعانون من ضلمه وعوض محاسبته تم تعيينه مستشار بمراكش ومؤخرا أحيا على التقاعد اين المحاسبة اين ربط المسئولية بالمحاسبة يجب محاسبة جميع الفاسدين وفي جميع القطاعات بدءا بالوكيل العالم السابق بورزاز ات اب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق