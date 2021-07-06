“أرانشا” تُصر على التصعيد.. استقبال اسبانيا ل”بنبطوش” لم يكن خطأ !

2021-07-06 / 6:54 مساءً
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هبة بريس- الرباط

يبدو أن “أرانشا غونزاليزلس لايا” ، ويزيرة الخارجية الاسبانية، لازالت مصرة على مواقفها العدائية تجاه المغرب من خلال الادلاء بتصريحات اعلامية ترفع من منسوب التصعيد الدبلوماسي مع الرباط، في الوقت الذي ينتظر فيه الرأي العام السياسي بالجارة الشمالية تغييرات في حكومة سانشيز قد تعجل برحيل “لايا” التي أدخلت العلاقات بين البلدين في نفق مسدود.

وزيرة الخارجية الإسبانية قالت إن استقبال بلادها لزعيم الانفصاليين، بهوية مزورة تحت مسمى “بنبطوش” “لم يكن خطأ”، وأن الاستقبال كان لدواعي انسانية حسب تعبيرها.

الوزيرة الاسبانية، وفي حوار مع الموقع الإخباري الإسباني “الكوريو”، وصفت استقبال بلادها ل”زعيم البوليساريو” بأنه ” بادرة لمساعدة شخص كان في حالة صحية حرجة، وأنها ليست المرة الأولى التي يحدث فيها هذا.”

جدير بالذكر أن أن سلاح الجو الاسباني اعترف بأن وزير الخارجية “أرانشا غونزاليس لايا” ، هي التي أمرت بدخول طائرة قادمة من الجزائر على متنها زعيم البوليساريو وتجاوز مصلحة مراقبة جوازات السفر.

كما أكد القائد العام لقاعدة سرقسطة الجوية، “خوسي لويس أورتيز كانفاتي” في وثيقة وجهها إلى القاضي الذي يحقق فيما اذا كان إبراهيم غالي داخل إسبانيا بوثائق مزورة، أنه تلقى في 18 أبريل أمرا هاتفيا من طاقم القوات الجوية بأن هذه الطائرة يجب أن لا تخضع لمراقبة الجوازات والجمارك.

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تعليق واحد

  1. ونحن سنسقبل الزعيم الكاتالوني السيد بودجيمونت علنا ولا نعير بورقعة ادنى اهتمام فلتشربي مياه المتوسط يا اغبى وزيرة خارجية في العالم

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