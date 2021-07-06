كورونا المغرب
الصورة من الارشيف

7 وفيات و1177 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

2021-07-06 / 4:28 مساءً
1
هبة بريس ـ الرباط

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 1177 إصابة جديدة بكورونا المستجد، مقابل 856 حالة شفاء و6 حالات وفاة خلال ال24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 535 ألف و974 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020،

وبلغ مجموع حالات الشفاء التام 520 ألف و963 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 2، 97 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 9336 حالة، بنسبة فتك قدرها 7، 1 في المائة.

ما رأيك؟
المجموع 2 آراء
1

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of مجلس عبد النباوي“ يعزل قاضيين ويتخذ عقوبات في حق 13 آخرين

مجلس عبد النباوي“ يعزل قاضيين ويتخذ عقوبات في حق…

2021-07-06 / 7:27 مساءً
Photo of باحث: المغرب يلج النادي المغلق لمنتجي لقاح كورونا

باحث: المغرب يلج النادي المغلق لمنتجي لقاح كورونا

2021-07-06 / 6:57 مساءً
Photo of مندوبية “التامك”: “هدف الريسوني من الاضراب عن الطعام هو دفع القضاء الى اطلاق سراحه”

مندوبية “التامك”: “هدف الريسوني من الاضراب عن الطعام هو…

2021-07-06 / 6:11 مساءً
Photo of اقلبم جرسيف : حياة الحوامل في خطر ووزير صحة غير مُبال

اقلبم جرسيف : حياة الحوامل في خطر ووزير صحة…

2021-07-06 / 4:42 مساءً
Photo of هيئة : الأطباء البياطرة معبؤون لمواكبة الاستعدادات المتعلقة بعيد الأضحى

هيئة : الأطباء البياطرة معبؤون لمواكبة الاستعدادات المتعلقة بعيد…

2021-07-06 / 4:23 مساءً
Photo of أكادير : الوكيل العام يرخص لدفاع المرأة الحديدية بزيارتها بالمستشفى

أكادير : الوكيل العام يرخص لدفاع المرأة الحديدية بزيارتها…

2021-07-06 / 2:45 مساءً
Photo of مسؤول : اللقاحان المعتمدان في المغرب ناجعان ضد السلالات المتحورة

مسؤول : اللقاحان المعتمدان في المغرب ناجعان ضد السلالات…

2021-07-06 / 2:20 مساءً
Photo of وزارة الصحة تعلن عن المعدل الوطني لتكاثر فيروس كورونا

وزارة الصحة تعلن عن المعدل الوطني لتكاثر فيروس كورونا

2021-07-06 / 1:39 مساءً
Photo of قرار إفراغ لشركة بميناء أكادير يشرد عشرات العمال

قرار إفراغ لشركة بميناء أكادير يشرد عشرات العمال

2021-07-06 / 1:34 مساءً
Photo of تصنيع وتعبئة اللقاح المضاد لـ (كورونا) مقاربة ملكية استباقية

تصنيع وتعبئة اللقاح المضاد لـ (كورونا) مقاربة ملكية استباقية

2021-07-06 / 12:42 مساءً

تعليق واحد

  1. السلام عليكم بما ان حالات الاصابات بكرونا في تزايد مقلق مع تراخي شبه منعدم من طرف المواطنين وجب على الدولة التقيد بالشروط الممكنة لحماية الارواح كحجر صحي في اقرب الاوقات شكرا

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق