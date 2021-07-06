7 وفيات و1177 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

هبة بريس ـ الرباط

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 1177 إصابة جديدة بكورونا المستجد، مقابل 856 حالة شفاء و6 حالات وفاة خلال ال24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 535 ألف و974 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020،

وبلغ مجموع حالات الشفاء التام 520 ألف و963 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 2، 97 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 9336 حالة، بنسبة فتك قدرها 7، 1 في المائة.

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