وفاة شابتيتن مغربيتين في ايطاليا
الصورة تعبيرية

الغموض يلف وفاة شابتين مغربيتين في حقل للذرة قرب ميلانو

2021-07-06 / 3:45 مساءً
1
هبة بريس ـ ايطاليا

عُثر نهاية الاسبوع الماضي على شابتين مغربيتين بعمر 28 و32 عاما، ميتتين في حقل للذرة، بالقرب من مدينة سان جوليانو ميلانيزي، بالقرب من ميلانو شمال إيطاليا.

واسفرت التحقيقات الى الوصول لملابسات الجريمة الغريبة اذ يرجح أحد العمال في الحقل دهسهما بمركبة مخصصة لرش المبيدات الحشرية بسبب الدهس.

وجاء في التحقيقات ان الفتاتين بدون مأوى، وأرادتا المبيت في حقل الذرة. وقد عثر المحققون في المكان على أغطية ومشروبات كحولية ومخدرات وعدد من الهواتف المحمولة.

العامل في الحقل يزعم إنه كان يقود مركبته الزراعية، يوم الجمعة، عبر حقل الذرة ولكنه لم يلاحظ وجود الفتاتين، لأن المركبة كبيرة جدا، وحقل الذرة كثيف.

وقد توفيت إحداهما فورا، فيما اتصلت الأخرى، عند الساعة الحادية عشر والنصف قبل الظهر، بخدمة الطوارئ باللغة العربية، وطلبت المساعدة. قائلة: “إن حصادة دهستهما”. ثم اختفى صوتها ولم يتم العثور عليهما إلا يوم الأحد، ميتتين.

ما رأيك؟
المجموع 2 آراء
2

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of اكادير : اعتقال خمسيني بحوزته 3 كلغ من مخدر الشيرا

اكادير : اعتقال خمسيني بحوزته 3 كلغ من مخدر…

2021-07-06 / 1:31 مساءً
Photo of حريق مهول يأتي على مستودع سيارات بالبيضاء

حريق مهول يأتي على مستودع سيارات بالبيضاء

2021-07-05 / 8:10 مساءً
Photo of 3 جرحى في حادثة سير خطيرة وسط صفرو

3 جرحى في حادثة سير خطيرة وسط صفرو

2021-07-04 / 10:43 مساءً
Photo of جماعة “حد البخاتي بإقليم آسفي تهتز على وقع انتحار سيدة شنقا

جماعة “حد البخاتي بإقليم آسفي تهتز على وقع انتحار…

2021-07-04 / 12:56 مساءً
Photo of الرسوب يدفع تلميذة إلى الانتحار ضواحي تاونات

الرسوب يدفع تلميذة إلى الانتحار ضواحي تاونات

2021-07-03 / 10:21 مساءً
Photo of الأمن المغربي يحبط محاولة تهريب العملة من ميناء إسباني

الأمن المغربي يحبط محاولة تهريب العملة من ميناء إسباني

2021-07-03 / 8:48 مساءً
Photo of بعد اختفائه 3 أيام.. العثور على جثة أربعيني طافية في سد بفاس

بعد اختفائه 3 أيام.. العثور على جثة أربعيني طافية…

2021-07-03 / 8:16 مساءً
Photo of ترك رسالة.. انتحار أحد أفراد القوات المساعدة بالسعيدية

ترك رسالة.. انتحار أحد أفراد القوات المساعدة بالسعيدية

2021-07-03 / 3:01 مساءً
Photo of ترك رسالة ..انتحار شاب حاصل على دبلوم جراحة الأسنان بالرشيدية

ترك رسالة ..انتحار شاب حاصل على دبلوم جراحة الأسنان…

2021-07-03 / 2:35 مساءً
Photo of احباط عملية تهريب مبالغ مهمة من العملة الصعبة بطنجة المتوسط

احباط عملية تهريب مبالغ مهمة من العملة الصعبة بطنجة…

2021-07-03 / 1:38 مساءً

تعليق واحد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق