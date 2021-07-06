الغموض يلف وفاة شابتين مغربيتين في حقل للذرة قرب ميلانو

هبة بريس ـ ايطاليا

عُثر نهاية الاسبوع الماضي على شابتين مغربيتين بعمر 28 و32 عاما، ميتتين في حقل للذرة، بالقرب من مدينة سان جوليانو ميلانيزي، بالقرب من ميلانو شمال إيطاليا.

واسفرت التحقيقات الى الوصول لملابسات الجريمة الغريبة اذ يرجح أحد العمال في الحقل دهسهما بمركبة مخصصة لرش المبيدات الحشرية بسبب الدهس.

وجاء في التحقيقات ان الفتاتين بدون مأوى، وأرادتا المبيت في حقل الذرة. وقد عثر المحققون في المكان على أغطية ومشروبات كحولية ومخدرات وعدد من الهواتف المحمولة.

العامل في الحقل يزعم إنه كان يقود مركبته الزراعية، يوم الجمعة، عبر حقل الذرة ولكنه لم يلاحظ وجود الفتاتين، لأن المركبة كبيرة جدا، وحقل الذرة كثيف.

وقد توفيت إحداهما فورا، فيما اتصلت الأخرى، عند الساعة الحادية عشر والنصف قبل الظهر، بخدمة الطوارئ باللغة العربية، وطلبت المساعدة. قائلة: “إن حصادة دهستهما”. ثم اختفى صوتها ولم يتم العثور عليهما إلا يوم الأحد، ميتتين.

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