مكتب الصرف : قيمة صادرات قطاع السيارات فاقت 35 مليار درهم

هبة بريس

أفاد مكتب الصرف بأن صادرات قطاع السيارات بلغت قيمتها 35,4 مليار درهم خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2021 ، بزيادة بلغت نسبتها 49,5 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2020 .

وأوضح المكتب، في نشرته الخاصة بالمؤشرات الشهرية للتجارة الخارجية لشهر ماي2021، ان هذا التطور يعزى أساسا إلى زيادة حجم مبيعات قطاع التركيب بنسبة ( زائد 44 بالمائة) ، والكابلات ( زائد 47,4 بالمائة)، ولوازم داخل السيارات ( زائد 41 بالمائة).

وحسب المصدر نفسه ، فإن “هذه الصادرات تساوي قيمتها تلك التي تمت خلال نفس الفترة من عام 2020 “.

وأشار المكتب إلى أن صادرات النسيج والجلد ارتفعت بنسبة 8 ر38 بالمائة لتصل إلى 6 ر13 مليار درهم حتى نهاية ماي الماضي ، مشيرا إلى أن هذا التطور يعزى إلى زيادة مبيعات الملابس الجاهزة بنسب 44,8 بالمائة ، والجوارب بنسبة 55,3 بالمائة.

كما ارتفعت صادرات الفوسفاط ومشتقاته بنسبة 17,4 بالمائة لتصل إلى 24,16 مليار درهم بنهاية ماي 2021 . ويأتي هذا التطور في أعقاب الزيادة في مبيعات الحامض الفوسفوري ( زائد 2,18 مليار درهم) ، والأسمدة الطبيعية والكيميائية (زائد 1,72 مليار درهم ).

وسجلت صادرات قطاعات “الفلاحة والصناعة الغذائية ” و “الإلكترونيات والكهرباء” و “معادن أخرى” ، من جانبها ، ارتفاعات بلغت 6,7 بالمائة ، و 40,2 بالمائة ، و 55,2 بالمائة ، على التوالي.

من ناحية أخرى ، بلغت صادرات قطاع صناعة الطيران حوالي 5,52 مليار درهم حتى نهاية ماي 2021 ، بانخفاض بنسبة 6,6 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020.

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