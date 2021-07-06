أكادير : الوكيل العام يرخص لدفاع المرأة الحديدية بزيارتها بالمستشفى

ع بركة ـ هبة بريس

رخصت النايبة العامة، بمحكمة الاستئناف بأكادير، صبيحة اليوم الثلاثاء 6 يوليوز، لدفاع المعتقلة إحتياطيا ” ح .ز” والمعروفة إعلاميا بالمرأة الحديدية، رخصة لزيارة هذه الأخيرة بقسم الانعاش بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير، حيث تتواجد منذ أزبد من أسبوع، بعد تدهور حالتها الصحية نتيجة دخولها في اضراب عن الطعام بسجن أيت ملول لليوم 96، احتجاجا على ظروف محاكمتها احتياطيا لمدة ناهزت 16 شهرا.

وشكر محامي المرأة الحديدية محمد الهيني هيأة النيابة العامة بمحكمة الاستئناف، وكتب تدوينة على صفحته الرسمية، جاء فيها: “شكرا للسيد رئيس النيابة العامة والوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف باكادير على تيسير مهمة الدفاع الاستاذان حاجي والهيني في تمكيننا من رخصة الزيارة اليوم للمؤازرة حبيبة زيلي بمستشفى الحسن الثاني باكادير، وبالتالي تم رفع الاشكال، وتثبيت اسس الفهم القانوني الصحيح للحق في الاتصال، يعتبر ضمان الحق في الدفاع احد اهم ركائز المحاكمة العادلة.

مضيفا ” اليوم يحق لنا أن نفرح لعمل مؤسس ومبدئي للنيابة العامة، يتيح للدفاع حق الاتصال بالمعتقل بالمستشفى دون قيود أو حدود، وهو انتصار لسيادة القانون ولحقوق الدفاع المكفولة دستوريا ، من قبل النيابة العامة الحامية للحقوق والحريات.

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