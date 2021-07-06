الوفي: المغرب يقرن القول بالفعل في سياسته الوطنية للهجرة واللجوء

2021-07-06 / 11:57 صباحًا
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هبة بريس ـ الرباط

قالت نزهة الوفي، الوزيرة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، أن التاريخ شاهد ويشهد على أن المملكة المغربية “تقرن القول بالفعل” في سياستها الوطنية المتعلقة بالهجرة واللجوء.

الوفي التي كانت تتحدث في معرض جواب لها عشية يوم الثلاثاء 5 يوليوز الجاري، ضمن جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية بمجلس النواب، أن المغرب بفضل التوجيهات السامية لجلالة الملك، رسم خارطة طريق للمجتمع الدولي والإتحاد الأوروبي على المستوى الإقليمي، فيما يتعلق بالأجندة الإفريقية للهجرة.

وأشارت الوزيرة المنتدبة، أن بلادنا اليوم تحتضن “المرصد الإفريقي للهجرة”، لأول مرة في تاريخ الهجرة، مبرزة أن المغرب عمل مع كل الشركاء وهو ما أثمر مشروع هذا الموصد.

وبخصوص استفادة المهاجرين من السكن الاجتماعي، أكدت الوزيرة المنتدبة، أن قانون المالية يتضمن تعديلات تسمح بتعديل شرط الولوج للسكن الاجتماعي المنصوص عليه في القوانين المؤطرة، موضحة أن هناك شراكة مع المنظومة الأممية فيما يتعلق بمواكبة إشكالات اجتماعية خصوصا المرتبطة بالنساء والأطفال.

وحول جهود الوزارة في محاربة كل أشكال التمييز العنصري تجاه المواطنين والأقليات، أكدت المتحدثة ذاتها، أن الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، تواكب عن كثب هذا الملف، حيث تم تنزيل برنامج متعلق بالشق القنصلي الإداري لحماية حقوق الساكنة المغربية بالمهجر، فضلا، عن تقييم الإطار الإتفاقي، فيما يتعلق ببلدان الاستقبال لحماية الحقوق المدنية.

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