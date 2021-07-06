Police secures the area in the German town of Wuerzburg, Germany, June 25, 2021, during a "major operation" in which police arrested a suspect after local media had earlier reported multiple stabbings. REUTERS/Heiko Becker THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES

توقيف باحث ألماني بتهمة التجسس لصالح الصين

2021-07-06 / 11:40 صباحًا
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هبة بريس ـ وكالات

أوقف خبير سياسي ألماني يدير مجموعة دراسات للاشتباه بقيامه بالتجسس لصالح أجهزة الاستخبارات الصينية بين 2010 و2019، على ما أعلنت النيابة العامة الفدرالية الألمانية الثلاثاء.

وأوضحت النيابة العامة في بيان أن المشتبه به “كلاوس ل.” أوقف أمس الاثنين، وقد يوضع في الحجز الاحتياطي، زود أجهزة استخبارات صينية بمعلومات “حصل عليها بشكل رئيسي بفضل معارفه السياسية الرفيعة المستوى” التي أقام علاقات معها في إطار إدارته لمجموعة الدراسات منذ 2001، وذلك لقاء “مكافآت مالية”.

وكان كلاوس مستهدفا بمذكرة توقيف صدرت في 21 يونيو عن محكمة ميونيخ، وتمكن من إضفاء “أهمية دولية” على مجموعته بفضل “سمعته العلمية والشبكات التي نسجها على مدى سنوات عديدة”.

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