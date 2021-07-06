الـ PPS : تصنيع وتعبئة اللقاح المضاد لـكورونا “خطوة استراتيجية “

هبة بريس ـ الرباط

أعرب حزب التقدم والاشتراكية عن تقديره واعتزازه لإشراف الملك محمد السادس على إطلاق مشروع إنتاج وتصنيع وتعبئة اللقاح المضاد ضد فيروس (كوفيد-19) ولقاحات أخرى رئيسية بالمغرب، مشيرا إلى أن هذه المبادرة تشكل خطوة استراتيجية تمكن المغرب من إرساء قدرات صناعية وبيوتكنولوجية.

وأكد الحزب، في بلاغ له اليوم الثلاثاء، أن هذه المبادرة الرائدة ستمكن المغرب، لا محالة، من مواجهة التداعيات الصحية لجائحة (كوفيد-19) بشكل فعال وحاسم.

وأضاف أن هذه المبادرة “تشكل أيضا خطوة استراتيجية هامة، وقفزة نوعية، على طريق تمكين المغرب من تملك وإرساء قدرات صناعية وبيوتكنولوجية، في أفق تحقيق السيادة الصحية الوطنية والأمن الدوائي الوطني، عموما، والاكتفاء الذاتي في ميدان اللقاحات على وجه التحديد”.

وخلص البلاغ إلى أن حزب التقدم والاشتراكية “يعتبر أن هذا المشروع الملكي المقدام سوف يساهم، بشكل كبير، في تقوية قطاعنا ونسيجنا الصناعي الوطني، وقدراتنا التكنولوجية، لمواجهة شتى المخاطر المستقبلية، وكذا في تعزيز بنياتنا الاقتصادية ومكانة بلادنا في محيطها الدولي والقاري والإقليمي”.

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