الهجرة إلى كندا.. حقيقة “إعلان الرئيس” حاجة بلاده إلى مليون عامل

هبة بريس ـ متابعة

تداول مستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي خبراً عن إعلان “الرئيس الكندي” حاجة بلاده إلى مليون عامل ابتداء من عام 2021.

هذا الخبر الذي يأتي ضمن منشورات احتياليّة تهدف للحصول على أموال أو معلومات شخصيّة أو مجرّد جذب التفاعلات، لا أساس له من الصحّة، وسبق أن حذّرت السلطات الكنديّة من عمليات الاحتيال هذه. أمّا الصورة المستخدمة في المنشور فمركّبة، بحسب خدمة تقصي الحقائق في فرانس برس.

ويتضمّن المنشور صورة من قناة “الجزيرة مباشر مصر” كتب عليها في الشريط الإخباريّ العاجل” الرئيس الكندي: كندا بحاجة إلى مليون عامل ابتداءً من 2021″، وتضمّن النصّ المرافق دعوة للراغبين في الهجرة للدخول إلى رابطٍ للتسجيل مع الإشارة إلى أنّ “المستوى الدراسي واللغوي غير مهمّ في مجموعة من المهن”.

يؤدّي هذا الرابط إلى مدوّنة، لا إلى موقع رسميّ، تقود إلى موقعٍ آخر سرعان ما يطلب مشاركة المنشور في خمس مجموعات على فيسبوك للفوز. ما يعزّز الاشتباه بالطابع الاحتياليّ للمنشور الذي حصد عشرات آلاف المشاركات.

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