التوفيق يؤكد على “حياد المساجد”
أحمد التوفيق

التوفيق : المبالغ التي يتلاقاها المؤذنون “هزيلة “

2021-07-06 / 9:57 صباحًا
4
بة بريس ـ الرباط

قال أحمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء أن المبالغ التي يتلاقاها المؤذنون هزيلة،

واضاف مسترسلا ” ” لكن قبل هذه المبالغ ماكان والو عكس اليوم فهم يصنفون ضمن خانة القيمييم الدينيين ويستفيدون من عدد من الامتيازات الاجتماعية، ومكافأة بسيطة ستزداد، مؤكدا أن الوزارة تعمل على تحسين أمورهم وأن وضعهم لا يخفى على أحد.

وشدد الأخير أن الشأن الديني في المغرب يتم تدبيره تحت ثلاثة أبعاد، أولها البعد النظري المتمثل في العقيدة الأشعرية باعتبارها لا تجيز التكفير، وبالمذهب المالكي باعتباره الاختيار الأصيل للأمة المجنب للخلاف في الجزئيات والتشويش على العموم، وبإمارة المؤمنين باعتبارها مصدرا للتشريع والتوجيه.

وتابع “ثم البعد الهيكلي المرتب بالتدبير الإداري على المستوى المركزي والجهوي والمحلي بتأطير من المجلس العلمي الأعلى والمجالس المحلية، ثم بعد الاستجابة للحاجات الدينية وتيسير التدين وذلك من خلال بناء المساجد وإصلاحها وتجديدها، وتأطير الأئمة والعناية بالقرآن الكريم وبالحديث النبوي الشريف والتعليم العتيق”.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
1

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of وزارة الصحة تعلن عن المعدل الوطني لتكاثر فيروس كورونا

وزارة الصحة تعلن عن المعدل الوطني لتكاثر فيروس كورونا

2021-07-06 / 1:39 مساءً
Photo of قرار إفراغ لشركة بميناء أكادير يشرد عشرات العمال

قرار إفراغ لشركة بميناء أكادير يشرد عشرات العمال

2021-07-06 / 1:34 مساءً
Photo of تصنيع وتعبئة اللقاح المضاد لـ (كورونا) مقاربة ملكية استباقية

تصنيع وتعبئة اللقاح المضاد لـ (كورونا) مقاربة ملكية استباقية

2021-07-06 / 12:42 مساءً
Photo of وجدة .. تزويد ساكنة العالم القروي بالماء الصالح للشرب

وجدة .. تزويد ساكنة العالم القروي بالماء الصالح للشرب

2021-07-06 / 12:08 مساءً
Photo of الوفي: المغرب يقرن القول بالفعل في سياسته الوطنية للهجرة واللجوء

الوفي: المغرب يقرن القول بالفعل في سياسته الوطنية للهجرة…

2021-07-06 / 11:57 صباحًا
Photo of “مطاحن أم القرى “…الحقائق الغائبة في قضية “الحبوب الفاسدة”

“مطاحن أم القرى “…الحقائق الغائبة في قضية “الحبوب الفاسدة”

2021-07-06 / 9:30 صباحًا
Photo of دفاع الريسوني: موكلنا متشبث بحضور جلسة محاكمته

دفاع الريسوني: موكلنا متشبث بحضور جلسة محاكمته

2021-07-06 / 9:23 صباحًا
Photo of في غياب تدخل الوزير.. اعتصام “قابلات” مستشفى جرسيف مُستمر

في غياب تدخل الوزير.. اعتصام “قابلات” مستشفى جرسيف مُستمر

2021-07-06 / 8:34 صباحًا
Photo of طقس الثلاثاء .. الأجواء حارة فوق عدد من مناطق البلاد

طقس الثلاثاء .. الأجواء حارة فوق عدد من مناطق…

2021-07-06 / 8:19 صباحًا
Photo of آيت الطالب : السيادة اللقاحية رؤية ملكية تندرج في إطار خارطة طريق

آيت الطالب : السيادة اللقاحية رؤية ملكية تندرج في…

2021-07-05 / 11:44 مساءً

‫4 تعليقات

  2. عاد عرفتها آسي التوفيق ؟ المؤذننين و الأئمة و القيمين على بيوت الله هادو اللي تهلاو فيهم باس مايبقاوش يتهانو بالصدقات و المنن و الزرود … و لا حول و لا قوة إلا بالله.

  4. و أخيرا فقت آسي الوزير !!! صباح الخير .
    عاد عرفت باللي كاين القيمين و المؤذنين !!! و باللي راهم مهمشين !!! إوا تهلا آسي التوفيق راهم مكرفصين و ما كان فلوس ما كان إعتبار اجتماعي ما كان والووو .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق