اعتقال الريسوني
سليمان الريسوني

دفاع الريسوني: موكلنا متشبث بحضور جلسة محاكمته

2021-07-06 / 9:23 صباحًا
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هبة بريس ـ الرباط

قالت هيئة دفاع الصحفي المعتقل سليمان الريسوني، إن موكلها يُدين تغييبه المتعسف عن جلسات المحاكمة، ويؤكد من جديد تشبثه وحرصه على حضور جلسة محاكمته التي ستنعقد الثلاثاء 06 يوليوز 2021.

وقالت الهيئة، في بيان لها أنها زارت سليمان الريسوني في سجنه، يوم الإثنين 05 يوليوز 2021، وتمكنت من لقاء موكلها الذي تم إحضاره إلى قاعة المخابرة مع المحامين على كرسي متحرك، ووصفت حالته بأنها “جد متدهورة تغني عن السؤال، إذ لم يتبق منه سوى هيكل عظمي تسمع أنفاسه”.

ومن المفروض أن تعقد اليوم الثلاثاء جلسة جديدة لمحاكمة الريسوني فيما سبلغ إضرابه المفتوح عن الطعام 89 يوما.

وكشفت خلود المختاري، زوجة الصحافي سليمان الريسوني المعتقل والمضرب عن الطعام، إن الطبيب بات يلازم زنزانة الاخير من الصباح إلى الليل

وتساءلت الخلودي في تديونة سابقة ردا على التقارير التي تفيد ان صحة الريسوني على مايرام… “لو كانت جيدة لم سيقضي الطبيب نهاره في زنزانة سليمان؟”

وتطرقت المختاري الى المشاكل الصحية التي ترافق سليمان الريسوني موضحة أن الطاقم الطبي أصبح لصيقا بسليمان، ولا يغادر الطبيب زنزانته إلى عند الساعة 11 مساء تخوفا من “الإغماء والسكتة القلبية ومجموعة من الأمراض والحوادث التي يمكن أن تسبب موته”

وأكدت المختاري أن الصحافي الريسوني فقد الإحساس برجله اليمنى، ويوجد في حالة يرثى لها؛ حيث تشوه وجهه وجسمه و”ذاب”، حتى أصبحت حالته وهيئته لا تصر الناظرين.

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