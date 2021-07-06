بايدن يهنئ غوايدو بعيد استقلال فنزويلا
خوان غوايدو

مُتجاهلا رئيسها الحالي.. بايدن يهنئ غوايدو بعيد استقلال فنزويلا

2021-07-06 / 8:40 صباحًا
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هبة بريس ـ الرباط

جدد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، التأكيد على دعم الولايات المتحدة لزعيم المعارضة الفنزويلية، خوان غوايدو، الذي تعترف به واشنطن رئيسا لفنزويلا.

وفي رسالة بعث بها بايدن إلى غوايدو، أمس الاثنين، بمناسبة العيد الوطني الفنزويلي، كتب بايدن: “نحن مصممون أكثر من أي وقت مضى على دعم النضال من أجل حرية جميع الفنزويليين عبر انتقال سلمي وديمقراطي” للسلطة في فنزويلا.

وأضاف: “تحت قيادتكم وبالتحالف مع قادة المجتمع المدني، تحافظون على هذه المثل العليا وهي الحرية والديمقراطية والسيادة”.

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن مسؤول في مكتب الشؤون الفنزويلية في كولومبيا المجاورة أن بايدن أرسل رسالته إلى غوايدو من خلال هذا المكتب بالذات.

وأحيت فنزويلا أمس الاثنين ذكرى استقلالها في 5 يوليو عام 1811

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