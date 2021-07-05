خبير : درجات الحرارة بالكويت بلغت 70 درجة مئوية في الشمس

هبة بريس- وكالات

أفاد عادل السعدون خبير الأرصاد الجوية، إن درجة الحرارة في الكويت بلغت مستويات قياسية خلال الأيام الماضية، مشيرا إلى إنها وصلت إلى 70 درجة مئوية في الشمس.

ونقلت وسائل اعلام كويتية عن الخبير بالأرصاد الجوية، أن مناطق كثيرة من العالم شهدت ارتفاعا في درجات الحرارة خلال الأيام الماضية، مضيفا أن هذه الموجة الحارة لم تكن في الكويت فقط، مشيرا إلى أن درجة الحرارة وصلت إلى 50 درجة مئوية في كندا.

وذكر سعدون، أن العام الجاري شهد تسجيل أرقام قياسية في درجات الحرارة، مؤكدا أن الطقس الحار في الكويت هذا العام لم يحدث منذ 70 عاما.

وأوضح أن بعض المدن في الكويت تصل فيها درجات الحرارة إلى مستويات قياسية بلغت 70 درجة مئوية في الشمس.

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