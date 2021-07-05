انجلترا تتجه لالغاء إلزامية ارتداء الكمامة

هبة بريس- وكالات

أعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الاثنين، أن وضع الكمامة لن يعود إلزاميا في إنجلترا بعد أسبوعين من الآن، فضلا عن رفع القيود الرئيسية المرتبطة بمكافحة فيروس “كورونا”، مراهنا على حس “المسؤولية الفردية” لدى الإنجليز.

وخلال مؤتمر صحافي عصر الاثنين، أوضح جونسون أنه ينوي في 19 يوليوز رفع آخر القيود الصحّية في إنكلترا ومن بينها إلزامية وضع الكمامة والتباعد الجسدي وهو قرار يثير جدلا مع ارتفاع الإصابات بسبب المتحورة دلتا. وستقر الحكومة هذه الإجراءات في 12 يوليوز

وأقر جونسون بأن نهاية الجائحة “لم تحل بعد” وأن الإصابات تستمر بالارتفاع وقد تصل إلى “50 ألفا في اليوم بحلول 19 يوليوز ” لكنه أراد “الابتعاد عن القيود القانونية والسماح للناس باتخاذ قراراتهم الخاصة حول طريقة إدارة الفيروس بناء على المعلومات المتوافرة”.

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