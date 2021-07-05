غياب التراخيص اللازمة.. سلطات طنجة توقف صحفيين اسبان كانوا بصدد إجراء “ربورتاج” عن “معمل الفاجعة “

هبة بريس- اس. بويعقوبي

منعت السلطات المحلية بمدينة طنجة، طاقما اعلاميا اسبانيا مكونا من 5 صحفيين، كان بصدد إعداد “ربورتاج” حول الناجين من “فاجعة” معمل النسيج، دون الحصول على التراخيص اللازمة.

وبحسب مصادر “هبة بريس” فان الطاقم الصحفي الذي كان يرافقه مترجم، كان بصدد إجراء لقاءات صحفية مصورة مع الناجين من الفاجعة بالاضافة الى عوائل ضحايا معمل النسيج، بدون إذن مسبق من السلطات المختصة.

وأردفت مصادرنا أن الطاقم الصحفي الاسباني كان قد ولج التراب الوطني بصفتهم سياحا ، ليباشروا بعدها مهمتهم الصحفية أمام الحي الذي شهد فاجعة المعمل ماحدا بالسلطات الى التدخل ومطالبتهم بوقف نشاطهم الى حين الحصول على التراخيص اللازمة أومغادرة التراب الوطني.

وأرجأت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بطنجة مناقشة ملف “فاجعة المعمل “لغاية يوم 15 يوليوز المقبل ، بعدما قدم دفاع المتهم وثائق جديدة من شأنها التأثير على موضوع المتابعة.

ما رأيك؟ المجموع 9 آراء 0 9