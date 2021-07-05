غياب التراخيص اللازمة.. سلطات طنجة توقف صحفيين اسبان كانوا بصدد إجراء “ربورتاج” عن “معمل الفاجعة “

2021-07-05 / 9:45 مساءً
0
هبة بريس- اس. بويعقوبي

منعت السلطات المحلية بمدينة طنجة، طاقما اعلاميا اسبانيا مكونا من 5 صحفيين، كان بصدد إعداد “ربورتاج” حول الناجين من “فاجعة” معمل النسيج، دون الحصول على التراخيص اللازمة.

وبحسب مصادر “هبة بريس” فان الطاقم الصحفي الذي كان يرافقه مترجم، كان بصدد إجراء لقاءات صحفية مصورة مع الناجين من الفاجعة بالاضافة الى عوائل ضحايا معمل النسيج، بدون إذن مسبق من السلطات المختصة.

وأردفت مصادرنا أن الطاقم الصحفي الاسباني كان قد ولج التراب الوطني بصفتهم سياحا ، ليباشروا بعدها مهمتهم الصحفية أمام الحي الذي شهد فاجعة المعمل ماحدا بالسلطات الى التدخل ومطالبتهم بوقف نشاطهم الى حين الحصول على التراخيص اللازمة أومغادرة التراب الوطني.

وأرجأت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بطنجة مناقشة ملف “فاجعة المعمل “لغاية يوم 15 يوليوز المقبل ، بعدما قدم دفاع المتهم وثائق جديدة من شأنها التأثير على موضوع المتابعة.

ما رأيك؟
المجموع 6 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of المغرب يخطو نحو نادي كبار مُنتجي لقاح “كورونا”

المغرب يخطو نحو نادي كبار مُنتجي لقاح “كورونا”

2021-07-05 / 10:49 مساءً
Photo of الرباط.. مطالب لوالي الأمن بوضع حد لظاهرة “التفحيط” بالسيارات

الرباط.. مطالب لوالي الأمن بوضع حد لظاهرة “التفحيط” بالسيارات

2021-07-05 / 9:15 مساءً
Photo of مجهولة المصدر.. زيوت مشبوهة معروضة للبيع في أكياس تستنفر أمن البيضاء

مجهولة المصدر.. زيوت مشبوهة معروضة للبيع في أكياس تستنفر…

2021-07-05 / 8:53 مساءً
Photo of “نتلقاو فبلادنا”.. اتفاق بين “ONCF “ومكتب السياحة لخفض أثمنة تذاكر السفر

“نتلقاو فبلادنا”.. اتفاق بين “ONCF “ومكتب السياحة لخفض أثمنة…

2021-07-05 / 7:38 مساءً
Photo of تفاصيل حصرية عن الشركة المغربية التي ستنتج لقاحات كورونا و المساهمين فيها

تفاصيل حصرية عن الشركة المغربية التي ستنتج لقاحات كورونا…

2021-07-05 / 7:22 مساءً
Photo of الملك محمد السادس يترأس توقيع اتفاقيات تصنيع وتعبئة لقاح كورونا

الملك محمد السادس يترأس توقيع اتفاقيات تصنيع وتعبئة لقاح…

2021-07-05 / 6:14 مساءً
Photo of مجلس جهة الشرق يصادق بالإجماع على مشروع التصميم الجهوي

مجلس جهة الشرق يصادق بالإجماع على مشروع التصميم الجهوي

2021-07-05 / 5:30 مساءً
Photo of مستشفى جرسيف : القابلات في اعتصام بسبب استمرار غياب طبيب التوليد

مستشفى جرسيف : القابلات في اعتصام بسبب استمرار غياب…

2021-07-05 / 5:30 مساءً
Photo of بسبب شكاية من أصحاب “الطاكسيات”.. الدرك يحجز حافلة نواحي البيضاء

بسبب شكاية من أصحاب “الطاكسيات”.. الدرك يحجز حافلة نواحي…

2021-07-05 / 5:08 مساءً
Photo of 10 وفيات و247 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

10 وفيات و247 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة…

2021-07-05 / 4:41 مساءً

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق