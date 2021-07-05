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الرباط.. مطالب لوالي الأمن بوضع حد لظاهرة “التفحيط” بالسيارات

2021-07-05 / 9:15 مساءً
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هبة بريس- الرباط

راسل مستشارو فيدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس مدينة الرباط و مقاطعة أكدال الرياض، اليوم الاثنين، ولاية أمن الرباط،من أجل التدخل لوقف ظاهرة “الألعاب البهلوانية” بالسيارات ببعض أحياء العاصمة الادارية.

وكشف مستشارو الفيدرالية ، في مراسلتهم أن هذه “الالعاب البهلوانية” بالسيارات ، أصبحت تشكل خطرا حقيقيا على أرواح المواطنين و تهديدا للمتلكات العامة و الخاصة، سيما في شوارع حي الرياض.

وأكد مستشارو” الرسالة” أن هذه الألعاب المذكورة تبقى مستمرة إلى ساعات متأخرة من الليل، في خرق لحظر التجول الذي تم فرضه في المغرب، خصوصا بشارعي النخيل وعبد الرحيم بوعبيد والشوارع المتفرعة عنهما.

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‫4 تعليقات

  1. فليضعو لهم ساحات مخصصة رملية وسيارات بمعاير سلامة يتم تحديدها ولباس واقي وخودة وغيره مما يلزم .بدل ان يتم مطاردتهم هنا وهناك

  2. شارع الفتح بيعقوب المنصور هو الاخر يعرف هذه الظاهرة خصوصا بعد منتصف الليل مما يزعز الساكنة التي تركن في بيوتها لتخلد للنوم و المرضى المسنين الذين لا يقوون على كل هذا الضجيج. و كثير من الحواجز الحديدية التي توجد وسط شوارع حي المسيرة قد اتلفت بسبب هذه الظاهرة التي تشعلها سيارات السباق الموجودة بكثرة بهذا الحي.

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