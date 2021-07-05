اختطاف 140 طالب ثانوي بنيجيريا

2021-07-05 / 8:31 مساءً
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هبة بريس- وكالات

شهدت نيجيريا اليوم الاثنين وقاعة اختطاف مسلحين مسلحون، ل140 طالبا من مدرسة ثانوية داخلية شمال غربي نيجيريا.

وبحسب “سي بي سي نيوز” فإن مسلحين خطفوا 140 طالبا من مدرسة داخلية شمال غربي نيجيريا، في أحدث موجة من عمليات الخطف الجماعي التي استهدفت أطفال المدارس والطلاب.

ووفقا لايمانويل بول، وهو مدرس في مدرسة بيتيل المعمدانية الثانوية في ولاية كادونا المدرسة فإن المهاجمين تسلقوا السياج لاقتحامها في الساعات الأولى من يوم الاثنين، وأخذوا معظم الطلاب البالغ عددهم 165 تلميذاً هناك طوال الليل.

وأكد أن “الخاطفين اقتادوا 140 طالبا وفر 25 طالبا فقط، ما زلنا لا نعرف إلى أين تم نقل الطلاب

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