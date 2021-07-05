حريق مهول يأتي على مستودع سيارات بالبيضاء

2021-07-05 / 8:10 مساءً
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هبة بريس- البيضاء

شبّ حريق مهول، ظهر اليوم الاثنين 05 يوليوز، بالمحجز الجماعي الكائن بمقاطعة سيدي عثمان على مستوى عمالة مقاطعات مولاي رشيد، مما أسفر عن احتراق عدد كبير من السيارات التي كانت مركونة هناك.

وبحسب ماعاينته “هبة بريس” فقد خلف الحريق خسائر مادية فادحة بعدما أتى على مجموعة من السيارات التي كانت متواجدة بالمحجز، الأمر الذي خلق حالة استنفار بين صفوف الوقاية المدنية التي هرعت الى عين المكان.

وقد تمكنت عناصر الوقاية المدنية من السيطرة على الحريق مستعينة في ذلك بثلاث شاحنات صهريجية تابعة للوقاية المدنية.

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