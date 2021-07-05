جامعة الكرة : مبارتي نصف نهائي كأس العرش ستجري في هذا الموعد؟

2021-07-05 / 7:48 مساءً
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هبة بريس- الرياضة

حددت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تاريخ 31 يوليوز الجاري كموعد لإجراء مباراتي نصف نهائي كأس العرش، حيث سيواجه فريق رجاء بني ملال فريق الجيش الملكي، بينما يلاقي الوداد الرياضي فريق المغرب التطواني.

وأفادت الجامعة في بلاغ نشرته على موقعها الرسمي بأن قرعة تحديد مكان و موعد مباراتي نصف نهاية كأس العرش الخاصة بالموسم الرياضي 2019/2020، التي جرت اليوم الاثنين أسفرت عن إجراء مباراة رجاء بني ملال وفريق الجيش الملكي في الملعب الكبير لأكادير يوم السبت 31 يوليوز الجاري، في تمام الساعة السادسة و النصف مساء.

بينما ستُجرى مباراة نصف النهائي الثاني بين الوداد الرياضي والمغرب التطواني في الملعب الكبير لمراكش في نفس اليوم ،على الساعة التاسعة و النصف مساء.

وكان فريق الجيش الملكي قد حجز مقعده الى نصف نهائي كأس العرش، عقب تفوقه على الرجاء الرياضي في دور الربع بالضربات الترجيحية، في حين تأهل رجاء بني ملال للمربع الذهبي بعد تغلبه على ضيفه حسنية أكادير بثنائية نظيفة .

من جانبه، تمكن فريق الوداد الرياضي من العبور لنصف النهائي ، بعد تغلبه على شباب المحمدية برباعية نظيفة، فيما حسم فريق المغرب التطواني تأهله على حساب المغرب الفاسي عقب الاحتكام للضربات الترجيحية .

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