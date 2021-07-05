“نتلقاو فبلادنا”.. اتفاق بين “ONCF “ومكتب السياحة لخفض أثمنة تذاكر السفر

هبة بريس- الرباط

وقع المكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF) والمكتب الوطني المغربي للسياحة (ONMT) اتفاقية شراكة إطارية يوم الإثنين بالرباط تهدف إلى تعزيز التعاون في خدمة التنقل والسياحة الداخلية وإطلاق بطاقة السفر “Ntla9awfbladna” بشكل مشترك.

وأفاد بلاغ مشترك بين المؤسستين ، أن هذا الاتفاق يروم الى إحداث تخفيضات تهم أثمنة تذاكر السفر، حيث تم تخصيص 350 ألف تذكرة ”يالا نتلاقاو فبلادنا” من 49 درهم إلى 99 درهم لكل المغاربة تمكنهم من السفر بأثمنة منخفضة بربوع المملكة عبر البراق أو الأطلس، بالنسبة للأفراد.

وأشار البلاغ ذاته الى أنه تم كذلك الاتفاق على إطلاق بطاقة “نتلاقاو فبلادنا” التي تقدم خصم 50 في المائة للسفر عبر قطارات ‘الأطلس’ و خضم 30 في المائة على قطارات ‘البراق’ للأسر أو المجموعات المتكونة من فردين إلى 5 أفراد.

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