وفاة القنصل التركي في روسيا متأثرا بكورونا

2021-07-05 / 7:07 مساءً
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هبة بريس- وكالات

توفي القنصل العام التركي في مدينة سان بطرسبرغ الروسية، محمد فرحان يورولماز، نتيجة إصابته بفيروس كورونا.

نشر وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو تغريدة على “تويتر” جاء فيها:للأسف، فقدنا اليوم زميلنا العزيز القنصل العام في بطرسبورغ محمد فرحان يورولماز. نتقدم بأحر التعازي والصبر لأسرته وأصدقائه. ارقد بسلام”.

ولد يورولماز عام 1964، وعُين قنصلاً عامًا لتركيا في مدينة سان بطرسبرغ الروسية في تشرين الأول/ أكتوبر 2020.

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