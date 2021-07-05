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بحضور العثماني.. “بيجيدي” شفشاون يطالب السلطات المحلية بالحياد في الانتخابات!

2021-07-05 / 7:00 مساءً
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طالبت الكتابة الاقليمية لحزي العدالة والتنمية بشفشاون ، السلطات المحلية ، ب” التزام الحياد تجاه جميع المتنافسين خلال الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، بمايضمن نزاهة ومصداقية العملية الانتخابية ويعزز المسار الديمقراطي للمغرب” وذلك خلال لقاء جمع سعد الدين العثماني مع الكتابة الجهوية “للمصباح”.

وطالب “بيجيدي” شفشاون في بلاغ توصلنا بنسخة منه، ب” الانخراط الكامل والتعبئة الشاملة لكافة المناضلين والمناضلات ومؤسسات الحزب وهيآته الموازية بالإقليم، من أجل الاستعداد الكامل لإنجاح الاستحقاقات الانتخابية المقبلة”.

كما دعا اخوان العثماني في البللا ذاته،” كافة المواطنات والمواطنين بالإقليم لليقظة والمشاركة المكثفة في الاستحقاقات الانتخابية الجماعية والجهوية والبرلمانية، ورفض كافة أساليب إفساد العمليات الانتخابية”

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تعليق واحد

  1. أليس البيجيدي هو من يسير الحكومة؟
    أليس السيد العثماني رئيس الوزراء هو الرئيس المباشر للسيد وزير الداخلية المسؤول الفعلي عن سير الإنتخابات؟
    لذلك يكفي السيد رئيس الحكومة أن يرسل منشورا في الموضوع إلى أعضاء حكومته ويترك الرأي العام يفكر في نفقات العيد والعطلة ثم نفقات الدخول المدرسي القادم بعد شهرين.

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