اصحاب الطاكسيات

بسبب شكاية من أصحاب “الطاكسيات”.. الدرك يحجز حافلة نواحي البيضاء

2021-07-05 / 5:08 مساءً
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

أقدمت عناصر الدرك الملكي بمدينة الدروة على حجز حافلة للنقل تابعة للشركة المفوض لها تدبير قطاع النقل الحضري بالدار البيضاء و ذلك بعد شكاية من أصحاب سيارات الأجرة.

و حسب ما علمت هبة بريس من مصادر مطلعة، فقد قام عدد من أصحاب سيارات الأجرة الكبيرة الحجم التي تؤمن النقل بين البيضاء و الدروة بوضع شكاية ضد شركة النقل متهمينها بخرق القانون و نقل الركاب في مدينة غير تابعة للاتفاقية الموقعة.

و أوضحت الشكاية أن الحافلة التابعة لشركة النقل الحضري “ألزا” تعمد لنقل الركاب من مدينة الدار البيضاء للدروة عبر الاتجاهين رغم أن العقد الموقع يتضمن نقل الركاب فقط بين مجموعة التعاون بين الجماعات بالدار البيضاء و التي لا تدخل “الدروة” ضمن جماعاتها.

و أقدمت عناصر الدرك بالدروة وفق ذات المصادر على توقيف الحافلة التي كانت محملة بالركاب قبل أن يتم حجزها و تحرير محضر للمخالفة في انتظار ما ستسفر عنه الإجراءات القضائية في الأيام المقبلة خاصة بعد الصراع الكبير الذي بات بين أصحاب سيارات الأجرة و شركة النقل الحضري السالفة الذكر.

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