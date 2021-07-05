10 وفيات و247 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

هبة بريس ـ الرباط

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، عن تسجيل 247 إصابة جديدة بكورونا المستجد، مقابل 411 حالة شفاء و10 حالات وفاة خلال ال24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 534 ألف و797 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020 .

وبلغ مجموع حالات الشفاء التام 520 ألف و107 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 4، 97 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 9329 حالة، بنسبة فتك قدرها 7، 1 في المائة.

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