نيجيريا.. مسلحون يخطفون 140 تلميذا من مدرسة داخلية
الصورة من الارشيف

نيجيريا.. مسلحون يخطفون 140 تلميذا من مدرسة داخلية

2021-07-05 / 4:16 مساءً
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هبة بريس ـ وكالات

خطف مسلحون 140 تلميذا من مدرسة داخلية بشمال غرب نيجيريا، حسبما أعلن مسؤول في المدرسة، الاثنين، في عملية خطف جديدة تستهدف تلاميذ.

وكثيرا ما تشن عصابات إجرامية هجمات على قرى بهدف نهبها وسرقة ماشية والقيام بعمليات خطف مقابل فدية، في شمال غرب ووسط نيجيريا، لكن منذ مطلع العام بدأت تلك العصابات تكثف هجماتها على مدارس وكليات.

وتسلق مسلحون سياجا لاقتحام ثانوية بيثيل بولاية كادونا في ساعة مبكرة الاثنين، وخطفوا غالبية التلاميذ وعددهم 165 من المدرسة الداخلية ليلا.

وقال الاستاذ في ثانوية بيثيل بولاية كادونا، إيمانويل بول، لوكالة فرانس برس إن “الخاطفين اقتادوا 140 تلميذا، هرب 25 تلميذا فقط. ليس لدينا أي فكرة عن المكان الذي أخذوا إليه”.

وأكد المتحدث باسم شرطة كادونا محمد داليج الهجوم الذي وقع في ساعة مبكرة الإثنين، بدون تحديد أي تفاصيل حول عدد التلاميذ المختطفين.

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