الأمين العام لفلاحي إسبانيا: “المغرب أغرق أسواقنا وتسبب لنا في خسائر”

هبة بريس ـ الرباط

أكد فرانسيسكو موسكوسو الأمين العام لاتحاد صغار فلاحي إسبانيا أن المغرب أغرق السوق الإسبانية بالمنتجات الفلاحية مما تسبب في خسائر كبيرة للمزارعين المحليين بعدد من مناطق إسبانيا.

موسكوكو في تصريحات إعلامية محلية أوضح أن المزارع الإسبانية خاصة العائلية الصغيرة و المتوسطة قلقة للغاية بشأن حالة سوق الطماطم والبطيخ وفواكه الصيف بشكل عام، بسبب الواردات الضخمة من دول أخرى في مقدمتها المغرب.

و شدد الأمين العام لاتحاد فلاحي إسبانيا و الذي يمثل بالدرجة الأولى مزارعي إقليم الأندلس على أن استيراد كمية كبيرة من المنتجات الزراعية المغربية يتسبب في خسائر كبيرة للمزارعين الإسبان ، مضيفا: “هذا شيء يجب إيقافه”.

و أكد المتحدث ذاته: “لا يمكن أن نتأذى نحن الفلاحين الإسبان في حين يستفيد فلاحو الدول الأخرى من الاتفاقيات التجارية التي أبرمتها بروكسيل، هناك منافسة غير عادلة، أسعار منتجاتنا تنخفض بشكل متزايد لأن الطماطم والبطيخ والفواكه الأخرى تصل إلى بلدنا بتكلفة أقل”.

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