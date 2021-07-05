سبتة ومليلية المحتلة
“أرانشا كونزاليس ليا”

الخارجية الاسبانية : سبتة ومليلية لن تكونا أبدا محل تفاوض مع المغرب

2021-07-05 / 2:54 مساءً
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هبة بريس ـ الرباط

في تصريح قد يزيد من تأزم العلاقات المغربية الاسبانية قالت وزيرة الخارجية الإسبانية “أرانشا كونزاليس ليا” ان استقبال إسبانيا لزعيم جبهة البوليساريو للعلاج في أراضيها ليس بالخطأ،

و سجلت الوزيرة ان العلاقات تمر أحيانا بلحظات صعبة، وهذه ليست المرة الأولى، لكن علينا أن نحاول التغلب عليها من خلال الحوار والاحترام، فالقرن الحادي والعشرون ليس قرن استقلال أو تبعية، إنه قرن ترابط، وهذا أمر معقد لكن يجب القيام به”

ففي حوار مع موقع “elcorreo” الإسباني استرسلت بالقول “نحن ملزمون بالسعي لبناء علاقة حسن الجوار مع المغرب لأننا نعيش في عصر التعاون، وهذا يعني أنه لحماية مصالحنا وقيمنا ومواطنينا، علينا أن نهتم بحماية مصالح وقيم جيراننا أيضا”.

وحول إمكانية أن تكون سبتة ومليلية محل تفاوض مع المغرب، قالت المسؤولة الإسبانية ” بالطبع وبشكل قاطع لا.

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‫27 تعليقات

  1. هذه السيدة امية سياسيا و دبلوماسيا،فمدينتي سبتةومليلية جغرافيافامرهما محسوم فلذلك اعتقد بان الظرفية الان مواتية جدا لوضع طلب استرجاعهما لدي الامم المتحدة،عملا بالمثل المغربي: كبرها تصغر،حينءذ سترون ان لم تعترف اسبانيا فورا بمغربية الصحراء وان كنا في غني عن اعترافها من عدمه.كما انصح هذه الامية بعدم رشق بيوت الاخرين بالحجارة مادام بيتها من زجاج(كاطالونيا).

  2. سبحان الله ،تتكلم على سبتة و مليلية و هي و من معها من كل الإسبان يعرفون أن هاتين المدينتين هما مغربيتين توجدان فوق تراب مغربي ،عربي و الافريقي.
    السيدة خاصها تعالج نفسها ،يتصح أنها مريصة.

  3. على نظام الدولة المغربية المطالبة بقوة بإسترجاع كل الأراضي المغربية المحتلة من المستعمر الإسباني والفرنسي الذي أهداها للعدو والعصابات الحاكمة فيه سواء بالطرق السلمية أو بالحرب العلاني طبعآ يجب الإستعداد التام للأعداء ومواجهتهم بكل قوة وقسوة و شراسة ودون أي رحمة.

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