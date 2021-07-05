الخارجية الاسبانية : سبتة ومليلية لن تكونا أبدا محل تفاوض مع المغرب
هبة بريس ـ الرباط
في تصريح قد يزيد من تأزم العلاقات المغربية الاسبانية قالت وزيرة الخارجية الإسبانية “أرانشا كونزاليس ليا” ان استقبال إسبانيا لزعيم جبهة البوليساريو للعلاج في أراضيها ليس بالخطأ،
و سجلت الوزيرة ان العلاقات تمر أحيانا بلحظات صعبة، وهذه ليست المرة الأولى، لكن علينا أن نحاول التغلب عليها من خلال الحوار والاحترام، فالقرن الحادي والعشرون ليس قرن استقلال أو تبعية، إنه قرن ترابط، وهذا أمر معقد لكن يجب القيام به”
ففي حوار مع موقع “elcorreo” الإسباني استرسلت بالقول “نحن ملزمون بالسعي لبناء علاقة حسن الجوار مع المغرب لأننا نعيش في عصر التعاون، وهذا يعني أنه لحماية مصالحنا وقيمنا ومواطنينا، علينا أن نهتم بحماية مصالح وقيم جيراننا أيضا”.
وحول إمكانية أن تكون سبتة ومليلية محل تفاوض مع المغرب، قالت المسؤولة الإسبانية ” بالطبع وبشكل قاطع لا.
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15 تعليقات
سبتة ومليلية أرض مغربية طال الزمن أو قصر لا بد ترجع إلى أرض الوطن
السليبتان:سبتةومليليةمدينتان مغربيتان احب من احب وكره من كره.اجلا ام عاجلا ستعودان الى حضن الوطن.
ومن انت لتقرري مصير سبتة ومليلية. قريبا الى مزيلة التاريخ.
لن تتفاوض برضاها ولكنها ستضطر إلى التفاوض إذا طالب المغرب باستعادة المدينتين السليبتين وعرف كيف يلعب أوراقه مع المحتل.
و نحن نجيبها لا نحتاج ان نسالك ذلك السؤال سبتة و مليلية مغربيتان رغما عن ابوها و رغم كيد الكائدين قريبا انشاء الله ستركبون المراكب لتعملوا بالمغرب انشاء الله الله يمهل و لا يهمل .
اما اخواننا الاباطشة نسبة لابن بطوش لن تدوم افراحهم قريبا ستعلن رسميا دول عظمى من اوروبا بفتح قنصليات بالعيون و الداخلة .
بالطبع لا. ستعودان كما كانتا مغربيتين وبدون اي نتفاوض بخصوصهما.هل نتفاوض على ارضنا 🤔🤔
مسيرة خضراء اكثر من سنة 1975.انشاء الله.
بالحنكة وبالرزانة اسبانيا ستتفاوض مع المغرب لأن العبىء ثقيل على الاتحاد الاوربي واسبانيا في مأزق شديد مع الصندوق الأوربي والذي كان يتحمل المخاسر خرج من الاتحاد الاوربي المملكة المتحدة والمغرب كان يساهم في اقتصاد اسبانيا في الصيد البحري واذا بقي الحال على حاله فالمغرب سوف يحرم اسبانيا من الصيد في مياهه وستكون أزمة داخلية زيادة على توقيف مشاريع سياحية ساهمت بها اسبانيا لتحريك اقتصادها ونرى انشقاق في أوربا بين مؤيد ومعارض وهنا تدخل المصلحة فوق كل اعتبار ولا ننسى دور امريكا الذي اتخذ المغرب موقع استراتيجي له اقتصاديا والتدخل السريع في إفريقيا وجل الدول التي أرادت من رفع معنوياتها تريد الاستقرار للمغرب مشروع(رابح رابح )كل هذه الظروف اسبانيا تتخبط وتتشدد لعلها تخرج بكعكة من المغرب وهي تعلم علم اليقيد أن المغرب ليس كعكة سهلة فهي تراوغ لعل تجد من يساندها حتى روسيا لها مصلحة في المغرب لا تريد أن تخسره فلم يبقى لها إلا المغرب وان خسرته سوف ترد من الاتحاد الاوربي لأن أي البحبوحة قد انتهت وما كان يؤخذ عبر الابتزاز انتهى فليس لها مخرج إلا المغرب يمكن أن يراعي( الجورة ) الصداقة ومعروف على المغرب انه لا يخذل أصدقاءه وهو بلد كرم وجود
الوزيرة مهزوزة نفسيا ولا تعي ماتقول أو تحاول فتح أبواب مغلقة، كيف تطلب إن تكون المعاملة بالاحترام المتبادل وتحتل مدينتين واستقبال مجرم ليس بالخطاء
اعتراف امريكا بمغربية الصحراء قرب نهاية وحل هدا النزاع المفتعل وبعدها سبطالب المغرب باسترجاع السليبتين حينها فليتعنث ابناء بو رقعة.
وجهك صحيح يا ذاك القردة . ترقبي خسارة أخرى
الإتحاد الأوروبي في مأزق لا يدري كيف يمكنه طرد “الخيطانو بورقعة” (كما يلقبه أهل الشمال) من مجموعته لأنه تعب من مشاكله خاصة بعد إدخاله في مشاكل ثنائية لم يكن أبدا في حاجة إليه.
اذا لم نسترجع سبتة و مليلية في هذا زمان فنحن المغاربة مستعدين على تربية جيل بكامله و هدفه هو تحقيق هذا الحلم و تذكروا ايها الاسبان أننا إستعمارنكم 8 قرون و جنات ذلك الجيل الذي إستعمركم مازال يجري في دمائنا
سبتة ومليلية وجزر الكناري وكل شبر من أرضنا.
ونحن جند مجندون متى أراد هذا الوطن الذي حارب من أجله الأجداد منذ فجر التاريخ لن نفرط فيها أو نسامح الأرض أرضنا ولم نتخل يوما عن سبتة ومليلية وجزر الكناري وكل شبر من أرضنا.
سبتة وامليلية باقي الجزر المحتلة، لن تبق الى الأبد تحت الاستعمار الفرنكفوني. لقد حان الوقت لاسترجاع كل الأراضي المستعمرة. كفانا من الأخطاء التي كانت مرتكبة، أي الربط بين جبل طارق ومددننا وأرضينا المستعمرة. فلتعلم هذه المسعورة والمتشددين أمثالها من الاسبان، أن عودة هذه المدن ستكون بالأمر السهل وسيغادرها المحتلون غصبا عنهم ولقد بدأت فعلا المملكة في عملية التحرير بدون أي عنف ولا طلقة سلاح.