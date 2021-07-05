الخارجية الاسبانية : سبتة ومليلية لن تكونا أبدا محل تفاوض مع المغرب

هبة بريس ـ الرباط

في تصريح قد يزيد من تأزم العلاقات المغربية الاسبانية قالت وزيرة الخارجية الإسبانية “أرانشا كونزاليس ليا” ان استقبال إسبانيا لزعيم جبهة البوليساريو للعلاج في أراضيها ليس بالخطأ،

و سجلت الوزيرة ان العلاقات تمر أحيانا بلحظات صعبة، وهذه ليست المرة الأولى، لكن علينا أن نحاول التغلب عليها من خلال الحوار والاحترام، فالقرن الحادي والعشرون ليس قرن استقلال أو تبعية، إنه قرن ترابط، وهذا أمر معقد لكن يجب القيام به”

ففي حوار مع موقع “elcorreo” الإسباني استرسلت بالقول “نحن ملزمون بالسعي لبناء علاقة حسن الجوار مع المغرب لأننا نعيش في عصر التعاون، وهذا يعني أنه لحماية مصالحنا وقيمنا ومواطنينا، علينا أن نهتم بحماية مصالح وقيم جيراننا أيضا”.

وحول إمكانية أن تكون سبتة ومليلية محل تفاوض مع المغرب، قالت المسؤولة الإسبانية ” بالطبع وبشكل قاطع لا.

ما رأيك؟ المجموع 9 آراء 9 0