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مهنيو الصحة يرفضون الاشتغال أيام الأحد و العطل لتسريع التلقيح

2021-07-05 / 1:51 مساءً
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هبة بريس ـ الرباط

هبة بريس ـ الدار البيضاء

أعلنت وزارة الصحة، قبل أيام، عن فتح مراكز التلقيح خلال أيام الأحد و العطل حتى تتمكن الفئات المستهدفة بعملية التلقيح من تلقي جرعات التطعيم ضد فيروس كورونا خاصة الفئة التي أخلفت مواعيدها و بالتالي تسريع الحملة الوطنية للتلقيح.

و في الوقت الذي دعت فيه وزارة الصحة كافة المواطنات والمواطنين المعنيين إلى التوجه إلى مراكز التلقيح طيلة أيام الأسبوع بما في ذلك يوم الأحد، رفض عدد من مهنيي الصحة الاشتغال سبعة أيام على سبعة.

و رفض مهنيو الصحة العمل على مدار أيام الأسبوع بسبب ما اعتبروه إنهاكا لهم و استنزافا لطاقتهم البدنية و النفسية خاصة بعد زهاء سنة ونصف قضوها في حالة استنفار قصوى خلال مرحلة الجائحة.

و طالب مهنيو القطاع من الوزارة الوصية إعادة برمجة عملية التلقيح من الاثنين للجمعة، حتى يتسنى للشغيلة الظفر بفترة راحة ستجعل حملة التلقيح تمر في أفضل الظروف عوض إثقال كاهلهم بالعمل المستمر و المتواصل.

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تعليق واحد

  1. المشكل في التزويد باللقاح اما تشتغل اطر الصحة على سبيل المثاب لتلقيح 6 اشخاص يوم السبت فما جدوى من زيادة يوم الاحد عندما يتوفر اللقاح فنحن مستعدون لتلقيح كل ولج الى المركز ولو بلغ العدد 350 لكل نقطة تلقيح ( sv )

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