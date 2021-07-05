منتدى حقوقي يندد بتنامي ظاهرة الانتحار بوزان

هبة بريس ـ الرباط

ندد المنتدى المغربي للمواطنة وحقوق الإنسان بإقليم وزان، بالارتفاع المهول لعدد حالات الانتحار التي عرفتها جماعات الإقليم.

وعبر المنتدى في بلاغ له، عن قلقه من تنامي ظاهرة الانتحار بشكل مهول وغير مسبوق، في غياب أي تدخل من الجهات الوصية.

وسجل الإقليم، وفق المصدر ذاته، منذ نهاية شهر دجنبر إلى غابة بداية يوليوز، أربعة عشرة حالة انتحار أغلبها من فئة الشباب.

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