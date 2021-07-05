الصورة تعبيرية

منتدى حقوقي يندد بتنامي ظاهرة الانتحار بوزان

2021-07-05 / 1:40 مساءً
1
هبة بريس ـ الرباط

ندد المنتدى المغربي للمواطنة وحقوق الإنسان بإقليم وزان، بالارتفاع المهول لعدد حالات الانتحار التي عرفتها جماعات الإقليم.

وعبر المنتدى في بلاغ له، عن قلقه من تنامي ظاهرة الانتحار بشكل مهول وغير مسبوق، في غياب أي تدخل من الجهات الوصية.

وسجل الإقليم، وفق المصدر ذاته، منذ نهاية شهر دجنبر إلى غابة بداية يوليوز، أربعة عشرة حالة انتحار أغلبها من فئة الشباب.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of غياب التراخيص اللازمة.. سلطات طنجة توقف صحفيين اسبان كانوا بصدد إجراء “ربورتاج” عن “معمل الفاجعة “

غياب التراخيص اللازمة.. سلطات طنجة توقف صحفيين اسبان كانوا…

2021-07-05 / 9:45 مساءً
Photo of الرباط.. مطالب لوالي الأمن بوضع حد لظاهرة “التفحيط” بالسيارات

الرباط.. مطالب لوالي الأمن بوضع حد لظاهرة “التفحيط” بالسيارات

2021-07-05 / 9:15 مساءً
Photo of مجهولة المصدر.. زيوت مشبوهة معروضة للبيع في أكياس تستنفر أمن البيضاء

مجهولة المصدر.. زيوت مشبوهة معروضة للبيع في أكياس تستنفر…

2021-07-05 / 8:53 مساءً
Photo of “نتلقاو فبلادنا”.. اتفاق بين “ONCF “ومكتب السياحة لخفض أثمنة تذاكر السفر

“نتلقاو فبلادنا”.. اتفاق بين “ONCF “ومكتب السياحة لخفض أثمنة…

2021-07-05 / 7:38 مساءً
Photo of تفاصيل حصرية عن الشركة المغربية التي ستنتج لقاحات كورونا و المساهمين فيها

تفاصيل حصرية عن الشركة المغربية التي ستنتج لقاحات كورونا…

2021-07-05 / 7:22 مساءً
Photo of الملك محمد السادس يترأس توقيع اتفاقيات تصنيع وتعبئة لقاح كورونا

الملك محمد السادس يترأس توقيع اتفاقيات تصنيع وتعبئة لقاح…

2021-07-05 / 6:14 مساءً
Photo of مجلس جهة الشرق يصادق بالإجماع على مشروع التصميم الجهوي

مجلس جهة الشرق يصادق بالإجماع على مشروع التصميم الجهوي

2021-07-05 / 5:30 مساءً
Photo of مستشفى جرسيف : القابلات في اعتصام بسبب استمرار غياب طبيب التوليد

مستشفى جرسيف : القابلات في اعتصام بسبب استمرار غياب…

2021-07-05 / 5:30 مساءً
Photo of بسبب شكاية من أصحاب “الطاكسيات”.. الدرك يحجز حافلة نواحي البيضاء

بسبب شكاية من أصحاب “الطاكسيات”.. الدرك يحجز حافلة نواحي…

2021-07-05 / 5:08 مساءً
Photo of 10 وفيات و247 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

10 وفيات و247 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة…

2021-07-05 / 4:41 مساءً

تعليق واحد

  1. الانتحار أصبح ظاهرة متفشية على الصعيد الوطني وليس في وزان وحدها، لذالك وجب التنبيه ورفع الوعي ودراسة الاسباب والمسببات لذالك ، في ظل غياب الوعي الديني اللذي لم يعد له مكان في وسائل الإعلام سواء العمومي أو الخاص (وهذا شأنهم ولا نتدخل لهم في أجنداتهم التي تخدم أهداف معينة وهذا موضوع ٱخر للنقاش) قلت في ظل غياب الوازع والوعي الديني لابد من اعتماد مقاربات تربوية ونفسية ترفع حس الوعي وترفع درجة الإطمئنان وترغب في حب الحياة مهما كانت قاسية لأن الشعور بالعيش من غير هدف هو السبب الأول والمباشر إضافة إلى الضغوط النفسية في غياب أفق واضح بشأن المستقبل الغامض يؤدي إلى اليأس وبالتالي تصبح المفارقة الروحية الكارهة للعيش تطغى مما يعجل باتخاد هكذا قرارات التي تحفر جرحا عميقا في بقية أفراد المجتمع والمقربين من المنتخر على الخصوص مما يؤدي الى الكراهية الجماعية والمجتمعية .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق