منتدى حقوقي يندد بتنامي ظاهرة الانتحار بوزان
هبة بريس ـ الرباط
ندد المنتدى المغربي للمواطنة وحقوق الإنسان بإقليم وزان، بالارتفاع المهول لعدد حالات الانتحار التي عرفتها جماعات الإقليم.
وعبر المنتدى في بلاغ له، عن قلقه من تنامي ظاهرة الانتحار بشكل مهول وغير مسبوق، في غياب أي تدخل من الجهات الوصية.
وسجل الإقليم، وفق المصدر ذاته، منذ نهاية شهر دجنبر إلى غابة بداية يوليوز، أربعة عشرة حالة انتحار أغلبها من فئة الشباب.
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تعليق واحد
الانتحار أصبح ظاهرة متفشية على الصعيد الوطني وليس في وزان وحدها، لذالك وجب التنبيه ورفع الوعي ودراسة الاسباب والمسببات لذالك ، في ظل غياب الوعي الديني اللذي لم يعد له مكان في وسائل الإعلام سواء العمومي أو الخاص (وهذا شأنهم ولا نتدخل لهم في أجنداتهم التي تخدم أهداف معينة وهذا موضوع ٱخر للنقاش) قلت في ظل غياب الوازع والوعي الديني لابد من اعتماد مقاربات تربوية ونفسية ترفع حس الوعي وترفع درجة الإطمئنان وترغب في حب الحياة مهما كانت قاسية لأن الشعور بالعيش من غير هدف هو السبب الأول والمباشر إضافة إلى الضغوط النفسية في غياب أفق واضح بشأن المستقبل الغامض يؤدي إلى اليأس وبالتالي تصبح المفارقة الروحية الكارهة للعيش تطغى مما يعجل باتخاد هكذا قرارات التي تحفر جرحا عميقا في بقية أفراد المجتمع والمقربين من المنتخر على الخصوص مما يؤدي الى الكراهية الجماعية والمجتمعية .