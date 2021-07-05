"آكي" الإيطالية: تدفقات الهجرة إلى جزيرة لامبيدوزا مستمرة بلا توقف
الصورة من الارشيف

“آكي” الإيطالية: تدفقات الهجرة إلى جزيرة لامبيدوزا مستمرة بلا توقف

2021-07-05 / 1:34 مساءً
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هبة بريس ـ وكالات

نقلت وكالة “آكي” الإيطالية عن مصادر أمنية قولها إن تدفقات الهجرة نحو جزيرة لامبيدوزا تستمر بلا توقف، مشيرة إلى أن قوارب صغير تحمل عشرات المهاجرين ترسو منذ أيام بميناء المدينة.

وأضافت المصادر أنه خلال أيام رسى 21 قاربا تحمل 539 مهاجرا بينهم، 68 امرأة و11 قاصرا، مشيرة إلى أنه وصل اليوم الاثنين 24 مهاجرا إلى الجزيرة، كانوا على متن قارب صغير يحمل 13 قاصرا، 3 منهم غير مصحوبين بذويهم، و6 نساء، اعترضه عناصر قوات الشرطة على بعد 12 ميلا بحريا عن الجزيرة.

ولفتت المصادر إلى أنه بعد إجراء فرز طبي أولي، تم ترتيب نقل المهاجرين إلى النقطة الساخنة في منطقة إيمبرياكولا، التي لا تزال تستضيف 388 مهاجرا مقابل سعة 250 سريرا، على الرغم من نقل المهاجرين الى سفينة أطلس للحجر الصحي، وعلى متن العبارة المخصصة من قبل محافظة أغريجينتو.

وكانت وزارة الداخلية الإيطالية أعلنت مطلع يوليو أنه منذ بداية العام الحالي وحتى الآن وصل 20359 مهاجرا إلى سواحل البلاد، مشيرة إلى أنه في الفترة نفسها من العام الماضي سجل عدد الوافدين 6715 فردا.

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