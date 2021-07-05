وجدة .. توزيع شقق بالمجان على عائلات شهداء الوحدة الترابية

2021-07-05 / 1:28 مساءً
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هبة بريس أ وجدة

قامت المندوبية الجهوية لمؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين بوجدة يومه السبت 03 يوليوز الجاري، بتوزيع 17 شقة سكنية بالمجان على عائلات شهداء الوحدة الترابية والمحتجزين السابقين لدى عصابة البوليزايو.

وجاء توزيع هذه الشقق على المنتسبين ، في إطار العناية المولوية التي يوليها جلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى للأركان الحربية العامة للقوات المسلحة الملكية لأفراد القوات المسلحة.

وحسب أسماء لكريني (رتبة رائد) المندوبة الجهوية لمؤسسة الحسن الثاني بوجدة في تصريحها ، اكدت أن المؤسسة قامت بمجموعة من الإجراءات لدى السلطات المحلية ومجلس العمالة والمحافظة العقارية من أجل تفعيل الأوامر الملكية، قصد استفادة عائلات الشهداء والمحتجزين السابقين من السكن اللائق حفاظا لكرامتهم.

وأضافت لكريني، أن المعنيين أستفادوا من شهادة الملكية العقارية المتعلقة بالسكن الفردي المتواجد بحي إسلي في مدينة وجدة، ولقيت هذه العملية استحسان كبير لدى المستفيدين، حيث عبروا على الشكر لمؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية، والعناية المولوية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله .

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تعليق واحد

  1. بادرة من المؤسسة العسكرية تستحق التنويه والشكر، هذه الفئة تستحق أكثر، ونتمنى مثل هذه البادرة أن تعم جميع قواتنا المسلحة الملكية المغربية والتي تستحق الكثبر وخاصة المتقاعدين منهم.

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