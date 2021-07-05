الملك محمد السادس يهنئ الرئيس الجزائري بمناسبة عيد استقلال بلاده
الملك محمد السادس

الملك محمد السادس يهنئ الرئيس الجزائري بمناسبة عيد استقلال بلاده

2021-07-05 / 12:58 مساءً
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هبة بريس ـ الرباط

بعث الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وذلك بمناسبة عيد استقلال بلاده.

وأعرب الملك، في هذه البرقية، للرئيس عبد المجيد تبون عن أحر التهاني، وأصدق المتمنيات للشعب الجزائري بالتقدم والازدهار.

ومما جاء في برقية جلالة الملك “وإن الشعب المغربي ليشاطر شقيقه الجزائري مشاعر الاحتفاء بهذه المناسبة المجيدة، مستحضرا بكل اعتزاز صفحات التلاحم والتضامن الأخوي الصادق التي تختزنها ذكرى كفاحهما البطولي المشترك من أجل الحرية والاستقلال”.

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