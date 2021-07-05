معاملات المباني و مواد البناء تتراجع في السوق المالية بالمغرب

هبة بريس ـ الدار البيضاء

واصل القطاع العقاري بالمغرب تراجعه خلال الأسابيع الأخيرة وفق المؤشرات المالية و الاقتصادية المحينة، حيث شهدت تعاملات المباني و مواد البناء تراجعا هذا الأسبوع في بورصة القيم.

و حسب ما أكده بنك المغرب، فقد سجلت المؤشرات المرتبطة بقطاعات المباني ومواد البناء تراجعا بنسبة 0,4 في المائة ، بينما قطاع المعادن شهد بدوره انخفاضا بقيمة 1,4 في المائة و ذلك من 24 إلى 30 يونيو الأخير.

موازاة مع ذلك، أوضح المنشور عينه لبنك المغرب أن قطاعات أخرى شهدت انتعاشة مضطردة خلال ذات الفترة، حيث ارتفعت تعاملات قطاع الصناعات الغدائية بحوالي 1,3 في المائة، و كذلك الاتصالات بما مجموعه 0,9 في المائة، ثم الأبناك بنسبة 0,7 في المائة.

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