انعقاد مجلس الحكومة يوم الخميس المقبل
سعد الدين العثماني

تمديد حالة الطوارئ الصحية فوق طاولة مجلس الحكومة الخميس المقبل

2021-07-05 / 12:05 مساءً
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هبة بريس ـ الرباط

ينعقد، يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة سيتدارس، في بدايته، مشروع قانون يتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.

وسيتدارس المجلس، إثر ذلك، ثلاثة مشاريع مراسيم يتعلق الأول منها بتمديد سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19)، والثاني بشأن مبادئ وقواعد تنظيم إدارات الدولة وتحديد اختصاصاتها، والثالث بتغيير المرسوم الموزع بموجبه بين غرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الصناعة التقليدية وغرف الصيد البحري وجامعاتها 10 في المائة من عائد الرسم المهني.

وينتقل المجلس، إثر ذلك، إلى دراسة اتفاق بشأن الخدمات الجوية بين حكومة المملكة المغربية وحكومة جمهورية كولومبيا، الموقع بالرباط وبوغوتا بتاريخ 6 أبريل 2021، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور.

ويختم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

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