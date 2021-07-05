رئيس الحكومة يدعو إلى إحداث خلايا مركزية لتتبع تفعيل الأمازيغية

هبة بريس ـ الرباط

كشف رئيس الحكومة، الدكتور سعد الدين العثماني، إنه لأول مرة يتم إعداد مخطط حكومي مندمج لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، مضيفا، بمناسبة إصداره لدورية موجهة للقطاعات الحكومية بشأن هذا المخطط، أن توجه هذه الدورية يروم تنزيل القانون التنظيمي المتعلق بالأمازيغية.

وأوضح رئيس الحكومة في تدوينة نشرت بصفحته بفايسبوك، الأحد 04 يوليوز 2021، أنه وجه للقطاعات الحكومية الصيغة النهائية للمخطط المشار إليه، داعيا هذه القطاعات إلى تفعيل كافة الإجراءات الواردة فيه، فيما يخص تدخل كل قطاع حكومي على حدة.

وشدد العثماني على أن تنفيذ هذا المخطط، يهدف إلى تنزيل مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيعية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية.

ودعا العثماني القطاعات الحكومية إلى إحداث خلية مركزية بكل قطاع حكومي، تعنى بتتبع تفعيل هذا المخطط، مع إمداد رئيس الحكومة بالبيانات المتعلقة بالمسؤول عنها حتى تسهل عملية التنسيق والتتبع، مهيبا بالقطاعات الحكومية إلى تعميم دوريته على كافة الإدارات والمصالح والمؤسسات التابعة لكل قطاع، وحثها على التطبيق الأمل لمضامينه.

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