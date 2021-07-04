3 جرحى في حادثة سير خطيرة وسط صفرو

ع محياوي – هبة بريس

أصيب 3 أشخاص في حادث اصطدام سيارتين خفيفتين، مساء اليوم الأحد 04 يوليوز الجاري ، على مستوى شارع الرفايف وسط مدينة صفرو، فيما نجى سائق إحدى السيارتين بأعجوبة بعد الاصطدام القوي.

وفورعلمهم بالحادث هرعت على الفور عناصر الشرطة بما فيهم مصلحة حوادث السير و الوقاية المدنية للقيام بالمتعين، وتم نقل المصابين على وجه السرعة إلى مستعجلات مستشفى محمد الخامس بصفرو لتلقي العلاجات الضرورية، فيما تم فتح بحث قضائي من طرف الشرطة لمعرفة أسباب الحادث.

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