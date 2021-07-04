تفشي كورونا.. السلطات الجزائرية تعلن “النفير العام”

2021-07-04 / 9:49 مساءً
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هبة بريس- وكالات

أعلنت السلطات في الجزائر عن “نفير عام” وسط قطاع الصحة بعد الانتكاسة المسجلة في الوضع الوبائي، خاصة بعد الارتفاع اليومي المسجل في عدد الإصابات بفيروس كورونا خلال الأيام الأخيرة.

وذكرت وسائلا اعلام جزائرية أن الوضع أرغم المسؤولين على توقيف نشاط بعض المصالح الطبية وتحويلها إلى وجهات لاستقبال المرضى المصابين بفيروس كورونا، كما هو الأمر بالنسبة لمستشفى مصطفى باشا بالعاصمة

وأشارت وزارة الصحة، في آخر إحصايات رسمية أعلنتها أمس، إلى تسجيل 457 حالة إصابة جديدة على المستوى الوطني، ما يؤكد ارتفاع معدل الإصابات مقارنة مع الأسابيع الماضية، حيث لم يكن يتجاوز 250 حالة فقط.

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