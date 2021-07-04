نقل رئيس وزراء لوكسمبورغ إلى المستشفى إثر إصابته بكورونا

هبة بريس- وكالات

أعلنت حكومة لوكسمبورغ عن نقل رئيس الوزراء كزافييه بيتيل إلى المستشفى إثر إصابته بفيروس كورونا، عقب قمة الاتحاد الأوروبي مؤخرا.

وأشارت الحكومة في بيانها، إلى أن “رئيس الوزراء خضع 24 ساعة لفحوصات إضافية”.

وأضافت: “ثبتت إصابة بيتيل بفيروس كورونا قبل أسبوع، بعد أقل من 48 ساعة من قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل، حيث التقى مع 26 من قادة الاتحاد الأوروبي الآخرين”.

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