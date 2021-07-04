أكادير : إغلاق مركز تلقيح الحي المحمدي يوم الأحد في تحدي لوزارة الصحة

ع اللطيف بركة : هبة بريس

تفاجأت ساكنة الحي المحمدي اليوم الاحد 3 يوليوز الجاري، من إغلاق مركز التلقيح الخاص بالتلقيح ضد وباء كورونا.

الاغلاق الغير المبرر ، يأتي بعد يوم واحد من إعلان وزارة الصحة، الجمعة الماضي، أنه في إطار تسريع عملية التلقيح الوطنية، سيتم فتح مراكز للتلقيح خلال يوم الأحد.

وأوضح بلاغ للوزارة، أنه “حتى تتمكن الفئات التي تفوق أعمارها أربعين سنة، والتي لم تتمكن بعد من أخذ جرعاتها، تعلن وزارة الصحة أنه سيتم فتح مراكز للتلقيح خلال يوم الأحد. وعليه يتوجب على المواطنات والمواطنين المعنيين التوجه إلى مراكز التلقيح طيلة أيام الأسبوع بما في ذلك يوم الأحد”.

وأضاف المصدر ذاته، أنه تثمينا للمكتسبات التي حققها المغرب في عملية التلقيح الوطنية، وحماية صحة وسلامة المواطنات والمواطنين، فإن وزارة الصحة تشدد على ضرورة الاستمرار في احترام التدابير الوقائية، وذلك قبل وخلال وبعد عملية التلقيح ضد هذا الفيروس الفتاك، للمساهمة في جهود كبح انتشار الفيروس خاصة في ظل اكتشاف سلالات متحورة جديدة.

فهل ما وقع بمركز الحي المحمدي هو حالة معزولة وطنيا، أم أن مندوبيات الصحة في واد ووزير الصحة في واد آخر

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