مبادرة مستقل“ تتدراس مشاريع مستقبلية خاصة بالشباب

هبة بريس – الرباط

عقدت مبادرة مستقل يومه السبت 03 يوليوز 2021، إجتماع مكتبها التنفيذي بمدينة الرباط وذاك بحضور جميع الأعضاء، وهو الإجتماع الذي يأتي بعد أنشطة هامة ومكثفة نظمتها مختلف اللجان المنبثقة عن المكتب التنفيذي للمبادرة، وهي لجان التواصل، الشراكات، الموارد البشرية، الإدارة والمالية، التضامن، لجنة المشاريع، لجنة الإستماع ولجنة الورشات.

في بداية هذا الإجتماع، وفيما يخص الشق التنظيمي للمبادرة، إنتخب أعضاء المكتب التنفيذي رانيا حراق في منصب كاتبة عامة للمبادرة، كما تم التصويت بالإجماع على عدد من التعديلات على النظام الأساسي بالإضافة إلى مشروع المقر الجديد للمبادرة والذي سيتم إفتتاحه قريبا بحي الملاح بمدينة الرباط.

بعد ذلك وفيما يخص أنشطة المبادرة، قدم المسؤولون عن لجنة الشراكات، حصيلة الإجتماعات التي أجرتها المبادرة مع بعض من الأحزاب السياسية الوطنية والمنظمات الدولية والمغربية وذلك من أجل الترافع على إنتظارات الشباب المغربي من فئة بدون عمل، دراسة أو تكوين، وذلك عبر تقديم محاور التوصيات التي كانت المبادرة قد إقترحتها من أجل مشروع ميثاق جديد للشباب. كما تم تقديم مشروع شراكة بين المبادرة والمدرسة العليا للعلوم الإقتصادية والتجارية والتي تعتبر من أرقى مدارس التجارة بفرنسا، من أجل إنجاز تكوينات من طرف أطر المدرسة لفائدة فئة الشباب بدون عمل، دراسة أو تكوين، وأيضا مواكبتهم في تفعيل مشاريعهم المهنية.

وفي نفس الإطار، قدم المسؤولون عن لجنة الموارد البشرية ولجنة مستقل للتضامن، مشروع حملة تضامنية ستقوم بها المبادرة خلال فترة عيد الأضحى وذلك عبر توزيع عدد من الأضاحي على بعض الأسر المعوزة بالإضافة إلى حملة تضامنية مرتقبة خلال فترة الدخول المدرسي المقبل.

بعد ذلك، قدمت لجنة الإستماع، مشروع مرتقب خلال الأيام المقبلة وذلك عبر فتح الباب لأكبر عدد ممكن من الشباب ما بين 18 و30 سنة وبمساعدة أطر وخبراء في المجال، وذلك بغية إقتراح حلول أكثر تطويرا لفائدة هذه الفئة.

وفي الأخير، تم فتح النقاش بين مختلف الأعضاء من أجل تشارك الأفكار والآراء لتطوير أنشطة المبادرة مستقبلا.

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