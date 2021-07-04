الدار البيضاء : إعادة افتتاح المحطة الطرقية أولاد زيان ابتداء من غد الإثنين

2021-07-04 / 6:30 مساءً
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هبة بريس- و م ع

سيتم ابتداء من غد الاثنين خامس يوليوز الجاري ، إعادة افتتاح المحطة الطرقية أولاد زيان ( الدار البيضاء ) ، وذلك بعد أزيد من سنة على إغلاقها الناتج عن التدابير المتخذة لمواجهة انتشار جائحة كوفيد 19 .

وذكر مجلس جماعة الدار البيضاء ، في بلاغ له ، أن إعادة افتتاح أكبر محطة طرقية بالمغرب تقرر عقب اجتماع عقد بحضور عامل عمالة مقاطعة الفداء مرس السلطان ، وممثل عن جماعة الدار البيضاء ، علاوة على ممثلين عن وزارتي النقل والصحة ومصالح الأمن ومهنيي النقل .

وفي هذا السياق تم التأكيد على أن كل التدابير الوقائية ضد كوفيد 19 الموصى بها من قبل اللجنة العلمية ، سيتم احترامها والتقيد بها ، خاصة ما تعلق بقواعد النظافة العامة ، وتنظيف مختلف الفضاءات ، والتباعد الجسدي ، وارتداء الكمامات الواقية .

وسيتم أيضا التقيد بعملية التنظيف ، وسلامة مختلف الفضاءات على مدار اليوم وطيلة أيام الأسبوع ( 24h/24h et 7/7).

كما أن ولوج المحطة سيقتصر فقط على المسافرين المتوفرين على تذاكر السفر ، علاوة على افتتاح المحطة من الساعة الرابعة والنصف صباحا حتى الحادية عشرة ليلا .

وتقرر كذلك إطلاق حملة توعوية لدى المسافرين من أجل حثهم على احترام مختلف التدابير الحمائية .

وتجدر الإشارة إلى أن محطة أولاد زيان ، المقامة على أزيد من أربع هكتارات ، تستقبل يوميا حتى 20 ألف مسافر ، كما تمر منها أزيد من 800 حافلة في كل يوم .

وتتوفر المحطة على العديد من الشبابيك وأماكن وقوف الحافلات ، وأماكن للشرطة ، وإدارة ، ومحلات تجارية وصيدلية ، ومحطة / خدمة ، ومرافق أخرى .

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